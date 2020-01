Algérie: 3e JIPA - nécessité de mesures organisationnelles et de la mise à niveau du cadre réglementaire

Alger — Des mesures organisationnelles et une mise à niveau du cadre réglementaire sont nécessaires afin de tirer vers le haut l'industrie pharmaceutique nationale, a indiqué mercredi à Alger le président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abdelouahed Kerrar.

"Nous n'attendons pas de subventions mais nous voulons des mesures organisationnelles plus adaptées et une mise à niveau du cadre réglementaire", a fait savoir M. Kerrar à l'occasion de la 3ème édition des Journées de l'industrie pharmaceutique algérienne (JIPA).Parmi les mesures sollicitées par les participants à cet événement, la mise sur pied de la nouvelle agence du médicament et la fluidité des enregistrements de médicaments dont les délais sont jugés trop long par les opérateurs présents.Selon M. Kerrar, la fixation des prix des médicaments représente "l'une des contraintes majeures auxquelles nos entreprises sont confrontées aujourd'hui mais non la seule".

"Nous partageons les objectifs des pouvoirs publics de ne pas altérer les équilibres de la sécurité sociale en ces temps de crise budgétaire, mais nous estimons néanmoins qu'ils ne peuvent pas ignorer l'érosion des marges de production", a-t-il estimé soulignant que les prix du médicament pratiqués en Algérie sont parmi "les plus bas par rapport à d'autres pays comparables"."Un grand nombre de nos producteurs connaissent des difficultés financières sérieuses du fait de la baisse et du blocage des prix qui leurs sont imposés", a-t-il expliqué, ajoutant que malgré ce contexte, l'ensemble des entreprises du secteur ont tenu à conserver les emplois par souci de préserver le climat social dans l'attente d'un retour vers un dialogue serein avec les pouvoirs publics.

Selon M. Kerrar, l'industrie pharmaceutique du pays a fait économiser à l'Algérie ces dernières années plus de 300 millions de dollars par an.Par ailleurs, selon les participants à cette rencontre, la dynamique du marché pharmaceutique algérien a atteint une croissance de 8% au cours des dernières années. En revanche, dès fin 2018, il a été observé décrochage de la croissance du secteur. Elle a été nulle tout au long de l'année 2019.Malgré la crise économique, les dépenses dans le secteur pharmaceutique ont continué à croitre, ont précisé les intervenants du secteur pharmaceutique national.

L'enveloppe de la pharmacie centrale des hôpitaux continue de croitre "ce qui montre l'effort de l'Etat envers la santé publique", ont noté les acteurs de cette industrie. De plus, les experts s'attendent à ce que cette enveloppe atteigne le milliard de dollar en 2020.En outre, les participants à ces JIPA ont évoqué les résultats de la politique d'encouragement de la production locale grâce à laquelle la part de marché des laboratoires locaux augmente d'année en année pour arriver en 2019 à plus de 50 % des besoins du marché."Les laboratoires locaux ont réalisé 16 % de croissance alors que les produits importés n'ont réalisé que 1% de croissance en volume entre 2015 et 2018", ont-ils pu détailler.