Algérie: La prise en charge des préoccupations du citoyen, une priorité à court terme

Adrar — La prise en charge des préoccupations du citoyen constitue "une priorité dans le court terme", a affirmé mercredi à Adrar le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.

S'exprimant lors de la cérémonie d'installation du nouveau wali d'Adrar, Bahloul Larbi, dans le cadre du mouvement partiel dans le corps des wali décidé par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre a indiqué que "l'écoute du citoyen et la prise en charge de ses préoccupations dans tous les domaines constituaient une priorité dans le court terme", rassurant, à ce titre, sur la disponibilité des moyens pour cela."Il appartient, à moyen terme, d'arrêter un programme englobant les actions prioritaires de développement, à l'instar de l'emploi, la PME et les routes", a relevé M. Beldjoud, tout en soulignant la détermination des hautes autorités du pays à accompagner les efforts de développement et en insistant sur l'impérative "présence sur le terrain à même de permettre une amélioration des choses".

Il a révélé, dans ce cadre, que le programme du Gouvernement, devant être adopté dans les prochains jours, sera ponctué de sorties sur le terrain des ministres afin de s'enquérir des différentes préoccupations du citoyen et de leur apporter les solutions appropriées.Le ministre a appelé, à ce propos, les présidents des assemblées populaires communales, les chefs de daira et les walis délégués à travers le pays à "prendre en charge les différentes attentes du citoyen liées à son cadre de vie et ce, comme une responsabilité qui incombe à tous".

M.Beldjoud a, par ailleurs, mis en exergue la quiétude dans laquelle vit le pays, grâce aux efforts consentis par l'Armée nationale populaire et les différents corps sécuritaires, ayant contribué au retour en force de l'Algérie sur la scène internationale.Revenant au mouvement partiel décidé opéré par le Président de la République dans le corps des walis, le ministre a expliqué qu'il s'insère dans le cadre des changements qu'il entend entreprendre dans les différents domaines, en application des engagements contenus dans son programme électoral.

Le peuple algérien est entré aujourd'hui dans l'étape de l'Algérie nouvelle ou prévaudra l'équité, la justice sociale, la prospérité et le développement dans tous les domaines, a-t-il ajouté.Pour sa part, Bahloul Larbi s'est engagé à ne ménager aucun effort pour être à la hauteur de la confiance placée en lui par les pouvoirs publics, et œuvrer au développement de cette wilaya et à la prise en charge des attentes de ses habitants, dans l'équité et la transparence.Evoquant ses particularités, son histoire et ses potentialités diverses, aux plans agricole, touristique et industriel, il a estimé que la wilaya d'Adrar dispose des atouts pour un essor économique, avec la fédération des efforts de tous, tout en assurant d'un suivi des programmes de développement et de la levée des éventuelles contraintes et difficultés.Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire n'a pas manqué lors de cette cérémonie de saluer le wali sortant, Hamou Bakkouche, pour les efforts qu'il avait consenti en faveur de cette wilaya.