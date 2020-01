Algérie: Sources radioactives - Les utilisateurs appelés au respect des règles de sûreté et de sécurité

Alger — La Journée d'information sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et des équipements associés, organisée mercredi à Alger par le Commissariat à l'énergie atomique (COMENA), a constitué une occasion pour mettre l'accent sur l'impératif du respect des règles de sûreté et de sécurité par les utilisateurs de ces sources.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre de l'Energie Mohamed Arkab a indiqué que "le développement socio-économique de notre pays s'accompagne d'utilisations de matières nucléaires et de sources radioactives dans divers domaines, tels la santé, l'agriculture, les ressources en eau et la recherche".A ce propos, M. Arkab a fait état de la consécration, dans la législation nationale et la réglementation y afférent, des dispositions des conventions internationales régissant la sécurité nucléaire, notamment la convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires et celle sur la répression des actes de terrorisme nucléaire.Il a souligné, en outre, l'attachement de l'Algérie à la mise en œuvre du Code de bonnes conduites sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).Dans le même sillage, le ministre a rappelé le renforcement par l'Algérie du cadre législatif à travers la promulgation, le 17 juillet 2019, de la loi relative aux activités nucléaires qui prévoit la création d'une Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires.

Ces aspects englobent, a-t-il poursuivi, toutes les phases des activités utilisant les matières nucléaires et les sources radioactives, conformément aux règles en vigueur à l'échelle internationale et aux conventions ratifiées par l'Algérie.Il a également rappelé que la Loi faisait obligation d'obtenir des autorisations pour l'exercice des activités liées aux matières nucléaires et aux sources radioactives et détermine les responsabilités des utilisateurs et des pouvoirs publics en la matière et prévoyait la création d'un Etablissement public de gestion des déchets radioactifs.

Il a souligné, également, l'importance de l'amélioration des modalités d'intégrer correctement les questions relatives à la sécurité dans le système national de contrôle juridique des sources radioactives.Consolider le contrôle des sources radioactives et équipements associésPour sa part, le Commissaire à l'énergie atomique, Abdelhamid Mellah, a indiqué que l'organisation de cette Journée d'information "s'inscrit dans le cadre des activités du renforcement de l'infrastructure nationale de contrôle des sources radioactives et des équipements associés".

M. Mellah a également rappelé la responsabilité de l'Etat dans le mise en place et la mise en œuvre d'une infrastructure réglementaire adéquate pour la maîtrise du contrôle de l'utilisation des sources radioactives, estimant toutefois que cette infrastructure ne pourra donner ses fruits que si les utilisateurs des sources radioactives respectent leurs engagements réglementaires Les interventions des participants sur la sécurité et la sûreté des sources radioactives et des équipements associés ont contribué à la sensibilisation des utilisateurs aux aspects réglementaires et techniques d'une gestion efficace des exigences de protection de la radioactivité et de la sécurité relative à la détention, l'utilisation, le transport, le stockage des sources radioactives, ainsi qu'à l'instauration de la culture de prévention à tous les niveaux d'intervention.