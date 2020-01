Gabon: Carmen Ndaot et Léon Armel Bounda Balonzi pour l'amélioration du climat des affaires

Libreville, le 28 janvier 2020. A l'initiative de Madame Carmen Ndaot, Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics - Privés, Chargé de l'Amélioration de l'Environnement des Affaires, une réunion de suivi des réformes du Doing Business inscrites dans le plan d'actions d'amélioration du climat des affaires s'est tenue au cabinet de son collègue, M. Léon Armel Bounda Balonzi, Ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat.

Cette séance de travail visait à faire le point des trois (3) réformes de l'indicateur octroi du permis de construire dont le Ministère de l'Habitat à la charge de la mise en œuvre à savoir :

- Mettre en place et vérifier l'effectivité des réunions de la commission d'octroi des permis de construire des réunions de la commission ; - Rendre effectif les contrôles effectués avant, pendant et après les travaux de construction ; - Délivrer la déclaration d'achèvement des travaux et le certificat de conformité.

A l'ouverture de la réunion, le Ministre Carmen Ndaot a rappelé la priorité et l'urgence des réformes « le Chef de l'État, nous a instruit d'accélérer la mise en œuvre de ces réformes dans la mesure où elles ont pour objectif de simplifier les procédures administratives pour les opérateurs économiques et in fine, d'améliorer la compétitivité de notre pays ». Lors de cette rencontre, il a été rappelé que la commission d'octroi du permis de construire est déjà effective depuis 2018 au niveau de Libreville. Les échanges entre les deux ministères et les structures responsables de l'administration publique impliquées dans le processus des réformes ont permis une harmonisation des points de vue notamment sur la tenue régulière des réunions de la commission et des statistiques y relatives, l'organisation des contrôles conjoints par les administrations habilitées à les effectuer et la délivrance du certificat de conformité conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Enfin, le Ministre en charge de l'Habitat a dit s'atteler à la finalisation de ces réformes dans les meilleurs délais et à sensibiliser davantage les usagers sur la réglementation en vigueur en matière de construction dans notre Pays.