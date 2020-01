Angola: Approbation de l'accord de protection des investissements Angola/Portugal

Luanda — L'accord relatif à la promotion et protection réciproques des investissements, signé à Luanda par l'Angola et le Portugal, dans le but de stimuler les initiatives d'affaires entre les deux pays, a été approuvé mercredi (29) par le Conseil des ministres angolais.

Outre cela, le Conseil des ministres a également approuvé des Accords visant à mettre en place des Commissions binationales avec l'Afrique du Sud et la Namibie, ainsi que la commission bilatérale de coopération avec le Ghana, indique un communiqué rendu public au terme de la réunion du Conseil.

Présidée par le Chef de l"Etat angolais, João Lourenço, la réunion du Conseil des ministres a donné son aval à l'Accord signé par l'Angola et le Ghana, relatif à l'exemption réciproque de visas sur le Passeport diplomatique et celui de service.

De même, la première session ordinaire du Conseil des ministres a également approuvé les accords signés avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, Science et Culture (Unesco) et le Mémorandum d'Entente entre le Ministère angolais de la Pêche et Mer et son homologue portugais.

Outre la Pêche, cet Accord a également trait à l'Aquaculture et aux affaires maritimes.