Algérie: JO-2020 - Seulement 13 athlètes qualifiés, le COA tire la sonnette d'alarme

Alger — Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a lancé un appel à la "mobilisation générale" pour qualifier le "maximum d'athlètes" aux Jeux Olympiques Tokyo-2020 alors que seulement 13 sportifs ont validé jusque-là leur billet pour ce rendez-vous planétaire prévu du 24 juillet au 9 août.

Le président du COA et l'ensemble des membres du comité exécutif ont convenu d'"associer tous leurs efforts avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le nouveau locataire du 1er-Mai pour qualifier le maximum d'athlètes à ces joutes, sachant que le nombre d'Algériens qualifiés à ce jour pour Tokyo-2020 ne dépasse pas les 13 athlètes", a indiqué l'instance dans un communiqué à l'issue de sa réunion mercredi soir.

Selon la même source, "cette situation est due à la décision de soustraire au COA ses prérogatives liées à la préparation et la qualification des athlètes pour les JO-2020".Conscients des retards enregistrés, le président du COA Mustapha Berraf et les membres du bureau exécutif se sont engagés à "mobiliser tous les moyens humains et matériels pour tenter de redresser la situation dans le cadre du soutien à la politique prônée par le gouvernement", souligne l'instance olympique.D'autre part, Hassiba Boulmerka a été confirmée dans ses fonctions de présidente de la commission Femme et Sport et cheffe de mission pour Tokyo-2020.