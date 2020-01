Algérie: Rezig reçoit le président de la Fédération nationale des distributeurs de lait

Alger — Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu mercredi à Alger le président de la Fédération nationale des distributeurs de lait, avec lequel il a abordé nombre de questions liées à cette activité, a indiqué un communiqué du ministère.Cette rencontre a permis de passer en revue plusieurs problématiques auxquelles est confrontée cette activité, en tête desquelles "le phénomène de la spéculation, le détournement de la destination de la poudre de lait et l'augmentation illégale du prix de sachet de lait subventionné".

L'audience a également permis d'aborder le problème de la marge bénéficiaire qui n'a pas été actualisée depuis 2001, et qui est devenue, aux yeux de certains commerçants, distributeurs et transporteurs, marginale par rapport aux charges supportées.

Le ministre s'est dit entièrement disposé à discuter de tous les problèmes hérités depuis des années, tout en coordonnant avec le reste des secteurs concernés, afin de les examiner au niveau du Gouvernement dans les plus brefs délais.Le Premier responsable du secteur, poursuit le même communiqué, a demandé aux partenaires de présenter un compte-rendu détaillé sur les réseaux de transport et de distribution parmi les professionnels, étant présents sur le terrain, et ce en vue d'achever le travail des administrations en charge de ce dossier.Pour sa part, le président de la Fédération nationale des distributeurs de lait a fait part de son soutien et son appui absolu aux décisions du ministère, lesquelles sont au service de tous et protègent, en premier, le consommateur.Le président de la Fédération nationale a également appelé le ministre à prendre en considération les revendications des professionnels activant dans les domaines de transport et de distribution.

Lors de sa deuxième réunion avec le président du Conseil national interprofessionnel de la filière lait, M. Rezig a mis en avant le rôle qu'attend le gouvernement de cette branche en vue de poursuivre le processus de développement de la production nationale du lait, satisfaire les besoins de consommation et réduire le taux de dépendance à l'importation de la poudre du lait.Ainsi, il est devenu nécessaire pour tous les acteurs d'oeuvrer de concert pour la rupture définitive avec certaines pratiques qui impactent négativement le rendement de cette filière, a indiqué le ministre.

De son côté, le président du conseil a affirmé que tous les professionnels de la filière étaient conscients des défis auxquels fait face le pays aujourd'hui, affirmant leur appui aux dernières décisions prises par le ministre qui interviennent, a-t-il dit, dans l'intérêt général et au service de l'économie nationale.Il a en outre souligné l'évolution du réseau de la production locale qu'il a qualifié d'important.Au cours de cette réunion, le ministre a examiné les préoccupations de certains professionnels, notamment en ce qui concerne les réseaux de distribution et l'incompréhension des instructions du ministère consistant en l'interdiction de la vente concomitante de lait, a conclu le communiqué.