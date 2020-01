Congo-Kinshasa: Appel à l'apaisement

Janvier 2020 a été marqué par une forte tension entre les différents regroupements politiques qui se partagent l'échiquier politique national. La situation a été ponctuée, d'une part, par des bisbilles entre le FCC et le CACH qui dominent le jeu politique. Et, d'autre part, par les bouderies entre l'UDPS/Tshisekedi et son allié UNC de V. Kamerhe.

Des sujets de discorde n'ont pas manqué pour alimenter les antagonismes. Telle la déclaration présidentielle sur la dissolution de l'Assemblée nationale en cas de "crise persistante". Telle aussi l'affaire de 200 millions de dollars que la Gécamines devrait à un businessman israélien. Ou encore la controverse entre le ministre des Finances et le directeur de cabinet du chef de l'État autour de la gestion des finances publiques.

Malgré la montée de la tension, les Congolais savent surprendre, à des moments inespérés, en se laissant éclairer par la Sagesse. Preuve est donnée par le coordonnateur du FCC. Néhémie Mwilanya appelle les leaders de la coalition «à travailler ensemble pour la population», ajoutant que «quelles que soient les divergences, l'accent devra être mis sur l'essentiel».

Preuve aussi : les assurances du porte-parole de l'UDPS, Paul Tshilumbu. Contrairement aux accents belliqueux du président intérimaire du parti, P. Tshilumbu apaise la base en promettant qu' «il n'y a pas de sujet tabou ; nous allons parler de notre alliance non seulement avec le FCC, mais aussi avec l'UNC car, à un moment, il faut s'arrêter et apprécier ce qui va et ce qui ne vas pas» dans nos alliances.

Succédant à la poussée de fièvre, cette évolution de langage signifie que, dans chaque camp, tout le monde est convaincu qu'une rupture brutale du deal porterait un coup fatal à la stabilisation politique et, par conséquent, à la paix, à l'unité nationale.