Congo-Kinshasa: J.J. Muyembe évalue les travaux d'installation des laboratoires INRB à Goma

Des laboratoires de l'Institut national de recherche biomédicale (INBR) sont en train d'être installés à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Cela, dans le cadre des activités post-épidémie, notamment celles liées au renforcement du système de santé dans les zones touchées par la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola.

Le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola (CMRE), le prof. Jean-Jacques Muyembe Tamfum, a visité le mardi 28 janvier, les installations de deux nouveaux laboratoires de l'INRB à Goma, dans la province du Nord-Kivu.

C'est dans le cadre des activités post-épidémie, notamment le renforcement du système de santé dans les zones touchées par la dixième épidémie de la MVE en RDC que ces laboratoires sont installés et seront bientôt inaugurés.

Le professeur Jean-Jacques Muyembe a expliqué la raison de sa visite à Goma en ces termes : « Je suis venu non seulement me rendre compte de l'avancement des activités de lutte contre la MVE, mais aussi me rendre compte de l'avancement des travaux d'installation des laboratoires INRB, à Goma ».

Et cela avant d'ajouter : « Nous avons essayé de faire l'inventaire des matériels envoyés et également des raccordements de l'électricité et à la Regideso, afin de lancer les activités ».

Il convient de signaler que l'inauguration de ces laboratoires aura lieu le 18 février prochain.

Le professeur Jean-Jacques Muyembe séjourne à l'Est du pays depuis le 16 janvier afin de s'enquérir de l'avancement des activités de la riposte à l'épidémie à la maladie à virus Ebola et des travaux d'installation de ces laboratoires de l'INRB.

Pour rappel, le Comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola a recommandé, entre autres de respecter les mesures d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou à la cendre. Ce comité a également recommandé de se faire identifier quand on est en contact avec une connaissance venant d'une zone où sévit l'épidémie et d'accepter de se faire vacciner et d'être suivi pendant 21 jours. En cas de décès d'Ebola, il est demandé de respecter les consignes pour les enterrements dignes et sécurisés. Il s'agit simplement d'un mode d'enterrement qui respecte les coutumes et traditions funéraires tout en protégeant la famille et la communauté de la contamination par le virus Ebola.

A tous les professionnels de la santé, il est recommandé de respecter les mesures d'hygiène dans les centres de santé et de déclarer toute personne, malade présentant les symptômes d'Ebola (fièvre, diarrhée, vomissements, fatigue, anorexie, saignement).

Notons que si tous les citoyens respectent ces mesures sanitaires préconisées par le secrétariat, il est possible de mettre fin rapidement à cette 10ème épidémie.