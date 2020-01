Afrique de l'Ouest: Le bureau régional multisectoriel de l'UNESCO et Startimes établissent un partenariat press release

Le 24 décembre 2019, le Bureau régional multisectoriel pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (dénommé ci-après « UNESCO ») et la société StarTimes Communication Network Technology Co. Ltd. (dénommée ci-après « StarTimes »), un opérateur de la télévision numérique leader en Afrique, ont formellement établi un partenariat avec la signature d'un protocole d'entente.

Les Parties ont décidé, à travers une coopération concertée et conjointe, de mener des projets de promotion d'une alphabétisation et d'une éducation de qualité et inclusive, d'améliorer la participation des jeunes aux secteurs culturel et créatif, de faire avancer l'égalité des genres dans les sports, et de bâtir des sociétés du savoir inclusives.

Les éléments de communication de l'UNESCO vont toucher une vaste audience en Afrique subsaharienne à travers les réseaux de diffusion de StarTimes.

Les Parties vont également étudier la possibilité de coproduire des contenus ainsi que de développer des projets liés à l'éducation basés sur les technologies d'information et de communication, à l'intelligence artificielle, à l'autonomisation des jeunes, à l'inclusion sociale des personnes vivant avec des handicaps, et aux secteurs culturel et créatif.

Mr Ydo Yao, directeur régional et représentant du Bureau de l'UNESCO à Abuja, a déclaré que « les partenariats avec le secteur privé sont essentiels pour faire face aux défis mondiaux et régionaux actuels, et l'UNESCO met l'accent et soutient ces partenariats contribuant à des résultats optimaux pour les Objectifs de développement durable (ODD).

StarTimes, en tant qu'opérateur de télévision leader en Afrique, s'acquitte activement de ses responsabilités sociales d'entreprise en Afrique subsaharienne et en Chine.

Respectant des missions et objectifs communs, ce nouveau partenariat avec StarTimes va réunir avantages et ressources pour maximiser les effets des activités dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences humaines et sociales, ainsi que de la communication et de l'information. »

L'UNESCO fait du soutien aux Etats membres pour l'achèvement d'un développement durable en Afrique une de ses priorités, à travers la création d'un environnement favorisant l'égalité des genres, la promotion de l'alphabétisation et d'une éducation de qualité et inclusive, l'amélioration de la participation des jeunes aux secteurs culturel et créatif, ainsi qu'en bâtissant des sociétés du savoir inclusives.

Mr Luis Lu, vice-président de StarTimes, a déclaré que « StarTimes était profondément honoré de ce partenariat avec l'UNESCO. Il est dans la lignée du travail que nous faisons avec l'ONUSIDA pour sensibiliser au VIH/sida et avec SOS Villages d'Enfants pour autonomiser la jeunesse africaine. StarTimes s'est engagé à aider les sociétés africaines à croître de manière durable. Et ce partenariat avec l'UNESCO est un pas en avant vers cet objectif. »

StarTimes est l'opérateur de télévision numérique le plus dynamique d'Afrique, avec 30 millions d'utilisateurs et un signal couvrant tout le continent. Son réseau de distribution massif est composé de 170 agences et 30 000 distributeurs dans 37 pays.

StarTimes possède sa propre plate-forme de contenus variés avec 480 chaînes d'informations, de sport, de divertissement, etc. La vision de l'entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d'être capable de s'abonner à la télévision numérique et d'en jouir ».