Sénégal: Opérations de sécurisation conjointe police-gendarmerie - 479 arrestations, 130 vehicules mis en fourriere et 1,080 kg de chanvre indien saisi

Des opérations de sécurisation conjointes ont été menées par la Police et la Gendarmerie nationale à Dakar, Kaolack et Touba. Selon des communiqués des deux institutions concernées, elles ont permis, entre autres, l'arrestation de 479 individus, la mise en fourrière de 130 véhicules et la saisie de 1,080 kg de chanvre indien.

Ndioba Seck, tuée et jetée près d'une mosquée à hauteur de l'arrêté Sips (RN1) à Pikine, est une victime de plus des nombreux cas de meurtres déplorés ces dernières semaines à Dakar et dans plusieurs localités de l'intérieur du Sénégal.

Auparavant, le jeune homme du nom de Djamil Kébé, âgé de 17 ans, a été tué par un agresseur qui voulait le délester de son portable.

Le jeune américain, Mouhamed Kabîr Cissé a été sauvagement agressé dans son domicile à Fass Kahone à Kaolack, il succombera à ces blessures quelques heures plus tard. Ces cas en cachent bien d'autres plongeant la population dans une psychose et accentuant le sentiment d'insécurité.

En réponse à cette insécurité, des opérations de sécurisation conjointes entre la Police et la Gendarmerie ont été organisées dans la nuit du 28 au 29 janvier 2020 à Dakar, Touba et Kaolack, informe des communiqués reçus des services de communication de la Police et de la Gendarmerie nationale.

Selon les dits documents, 479 individus ont été interpellés pour diverses infractions. Il s'agit notamment d'ivresse publique et manifeste, nécessitée d'enquête, rixe sur la voie publique, non inscription sur le fichier sanitaire et racolage.

La conduite en état d'ivresse et celle sans permis de conduire, la détention de chanvre indien, de produits cellulosiques et d'armes blanches illégalement ont été aussi des motifs d'arrestation. Le résultat des opérations, c'est également 252 pièces saisies, 130 véhicules mis en fourrière, 45 motos immobilisées et 1,080 kilogramme de chanvre indien saisi.

Selon la Gendarmerie nationale, les opérations ont été initiées par les autorités pour la «protection des personnes et des biens dans un contexte sécuritaire marqué par une hausse du taux de criminalité».

La stratégie a consisté à la mise en place d'un Commandement conjoint composé du Commandant de la Légion de Gendarmerie Ouest et du Commissaire centrale de Dakar, informe la source.

Elle signale, par ailleurs, «qu'en plus des actions de sécurisation sectorielles organisées par la Police et la Gendarmerie, 526 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour procéder à une vaste opération de sécurisation dans le département de Dakar».

Et d'ajouter que «Ces éléments ont effectué des patrouilles dans les zones à risque, des contrôles de véhicules sans plaque et de celles étrangères, des check points et des identifications de personnes suspectes».

Les opérations ont été dirigées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, Jean Baptiste Tine et le Directeur général de la Police nationale, Ousmane Sy