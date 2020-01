Sénégal: Diouroup - Quand le non-paiement des factures de la CMU rend difficile la prise en charge des patients

Le non-paiement des médicaments dans le cadre de la Couverture maladie universelle (Cmu) pour les enfants de moins de 5 ans (-5 ans) par l'Agence de la Cmu plombe les efforts de la structure de santé de Diouroup qui doit, en plus de prendre en charge le personnel soignant suppléant, se ravitailler en médicaments.

C'est le cri du cœur que l'Infirmière chef de poste (Icp) de Diouroup, Maguette Samb Seye, qui n'a pas manqué de demander plus de diligence dans le règlement de la dette pour permettre à sa structure de santé de souffler.

Concernant la situation sanitaire à Diouroup, qui est une commune (rurale) située dans la région de Fatick, il parle d'évolution positive avec la fréquentation des structures sanitaires par les populations.

Dans cette commune qui compte un poste de santé, une maternité et deux cases de santé, les différentes pathologies sont prises en charge au niveau du poste de santé piloté par deux dames : l'infirmière chef de poste et la maîtresse sage-femme.

Le poste de santé de Diouroup, chef-lieu de commune du même nom située dans la région de Fatick, fait face à la route nationale n°1. Une position accessible qui lui confère la primeur pour la prise en charge en urgence de victimes d'accidentés de la route.

Un travail auquel devront faire face les deux recrues du ministère de la Santé et de l'Action social à savoir l'Infirmière chef de poste (Icp) et la maîtresse sage-femme. Selon L'Icp, Maguette Samb Seye, la structure de santé «prend en charge les accidents de Djoffior à Fatick.

Et cela est très dur pour nous». Et de poursuivre : «avec un personnel très réduit, il est souvent difficile d'y faire face et nous sollicitons le renforcement du personnel ou le recrutement de notre aide-soignant».

La commune de Diouroup, qui fait partie de l'arrondissement de Tattaguine, du département de Fatick et de la région de Fatick, polarise plus de 12 villages. En plus du poste de santé, elle compte aussi deux cases de santé pour une bonne prise en charge des patients.

La population, très impliquée dans les programmes de santé, fait des kilomètres pour les services du personnel.

«Nous recevons tous les âges et toutes sortes de pathologies. C'est un grand poste de santé, avec une population de 9800 habitants, polarisant 11 ou 12 villages», a renseigné Mme Seye.

LE RECUL DU PALUDISME DANS LA ZONE

La propagation du paludisme a connu une baisse dans la localité de Diouroup. Selon l'infirmière chef de poste, les consultations en témoignent. «Nous avons plus de cas négatif pour les test de paludisme que de cas positif. La maladie est en recul au niveau de Diouroup», a-t-elle avancé.

Pour cette dernière, cela est dû, en grande partie, à l'acceptation de la population de dormir sous Moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (Milda). «Parfois, il y a une rupture, avec l'utilisation des moustiquaires au cours d'une période de l'année.

Et, cela augmente les cas de paludisme qui, parfois, peuvent aller de 6 (six) à 7 (sept) cas de paludisme. Mais, au moment où je vous parle, le paludisme se positionne à la 3ème voire même 4ème place des pathologies les plus présentes dans la zone.»

LA TUBERCULOSE A DIOUROUP

Comme dans toutes les localités du Sénégal, la tuberculose est aussi présente à Diouroup. Seulement, l'Icp rassure : «il n'y a pas péril en la demeure. Les patients sont biens pris en charge et respectent les rendez-vous».

Contrairement à d'autres localités où la prise en charge est limitée au centre de santé, Mme Seye a soutenu que «les médicaments sont disponibles au niveau de notre poste de santé et nous traitons la tuberculose.

La personne part d'abord au district et, après, le médecin met cette dernière à notre disposition pour le suivi du traitement. Le résultat est rassurant et encourageant et la prise en charge est faite par moi-même».

LES PRINCIPAUX MOTIFS DE COSULTATIONS, A DIOUROUP

Les maladies diarrhéiques, la malnutrition ainsi que les syndromes infectieux sont très présents chez les enfants ainsi que le rhume. Il s'y ajoute, selon l'Icp, l'hypertension artérielle, le diabète chez les adultes mais aussi chez des jeunes de 18 ans.

LA CMU DANS LA ZONE

La prise en charge des enfants de moins de 5 ans est inquiétante, dans la collectivité locale de Diouroup. A en croire l'Icp, l'Etat tarde à rembourser et cela fait plus de 2 (deux) ans qu'ils ont des problèmes à ce niveau.

«On n'ose pas recevoir un enfant sans lui donner des médicaments et, parfois, on a du mal à se ravitailler à la fin du mois. Tous les médicaments sont achetés par l'argent du poste de santé, du fait que l'Etat tarde à payer ; cela nous cause un réel dommage», a-t-elle fait savoir.

SITUATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE

Dans la commune de Diouroup, le taux de Planification familiale (Pf) est à 56%, révèle la maîtresse sage-femme, Mame Binta Niang Dieng. «Je ne peux pas dire non. La Pf va bien. Les femmes s'impliquent». Toutefois, Mme Dieng fait remarquer des réticences qui viennent souvent des époux.

«De temps en temps, il y a la réticence des maris. Il y a beaucoup de difficultés à ce niveau. Cependant, nous parvenons à les contourner avec des causeries, des visites à domicile avec l'appui des Bajenou Gox», a-t-elle fait comprendre.

Avant de renseigner : «dans de rares cas, les maris viennent accompagner leurs épouses. Des fois, tu vois une femme qui fait 12 à 13 grossesses et c'est la polygamie qui les pousse à faire beaucoup d'enfants. Et dans ces situations, le mari amène son épouse faire la Pf. Il faut rappeler que ce sont des cas exceptionnels».

La maîtresse sage-femme a aussi souligné que les visites prénatales précoces sont une préoccupation au poste de santé de Diouroup qui abrite la maternité. «Les femmes viennent à partir du 5 mois et même au début du troisième trimestre.

Ce phénomène est souvent dû à l'effet de la coutume car les femmes ont tendance à se cacher, une fois qu'elles sont enceintes», a-t-elle fait comprendre. Avant de renseigner que le nombre d'accouchements peut aller jusqu'à 28 (accouchements) par mois, avec l'appui de deux matrones.