Congo-Brazzaville: Enseignement technique et professionnel - Des séries H équipées en outils informatiques

Le ministre de tutelle, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, qui a visité le 29 janvier les salles qui accueillent les élèves admis dans ces séries aux lycées technique commercial et technique industriel 1er mai, a encouragé les encadreurs et les apprenants à saisir cette opportunité.

Relancée depuis l'année dernière à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Oyo, puis Owando en 2020, la série H forme dans les métiers de l'informatique (Système d'information et numérique). Pour le compte du département de Brazzaville, 189 élèves ont choisi la filière H. En effet, après une première année de tronc commun en seconde, les différents apprenants sont répartis par séries à partir de la première.

Ainsi, le lycée technique commercial 1er mai accueille les sériés H 1 (Système d'information et de gestion administrative et la série H 2 (Système d'information et de gestion des organisations). Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante, qui a également visité la salle internet et de traitement des résultats scolaires, en est visiblement sorti satisfait au regard des explications du proviseur, Parfait Faustin Boro.

« Nous sommes capables de produire des cartes scolaires, des cartes de mariage et de visite, ainsi que des mémoires et des diplômes », a expliqué le proviseur en substance.

Quant au lycée technique industriel, sur les trois séries prévues, deux sont actuellement fonctionnelles. Il s'agit notamment de la série H 3 qui reçoit des jeunes orientés vers des métiers du réseau et télécom et H 5 (la programmation). S'agissant de la série H 4 (infographie et maintenance informatique), les enseignements commenceront l'an prochain. « La relance de ces séries est une bonne chose pour la République parce qu 'aujourd'hui tout le monde est orienté vers les métiers des Technologies de l'information et de la communication. Former des enfants qui finissent avec des diplômes industriels ou commerciaux et qui ne savent pas quoi faire au moyen de l'outil informatique, ce n'est pas bien au 21e siècle », a souligné le proviseur du lycée technique industriel 1er mai, Basile Oko-Singa.

En outre, le directeur départemental de l'enseignement technique et professionnel de Brazzaville, Félicien Ibouanga, a, de son côté, rappelé que la relance de cette série fait suite aux instructions du président de la République. « Après la première promotion des bacheliers, la formation était suspendue. Sur instruction du président de la République, le ministre vient de relancer depuis l'an dernier avec les enseignements des séries H », a-t-il rappelé.

Notons que le Congo compte actuellement sept lycées dotés des séries H, notamment Oyo, Owando, Dolisie, Pointe-Noire (deux lycées : OCH et Poaty Bernard) et Brazzaville également deux. En effet, chacun de ces établissements aurait été équipé de quarante ordinateurs.