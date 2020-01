Tunisie: Athlétisme - Run d'or tunisien - Un plateau de choix

Ces retrouvailles ont permis aux célèbres champions d'évoquer des souvenirs inoubliables.Ce fut une cérémonie grandiose en présence d'une assistance record. A l'instar de la cérémonie des «Gants d'Or», celle de «Run d'Or tunisien» s'est déroulée dans une ambiance festive.

Une présence record d'anciens marathoniens, d'anciens champions de courses de fond et de demi-fond, des pionniers de la course, des organisateurs de marathon et de semi-marathon, des athlètes encore en activité ainsi que des célébrités du sport de la culture, du tourisme et des médias a été enregistrée. Le plateau était de tout premier ordre : «Je suis comblé. Cette présence massive confirme bel et bien que l'idée de rassembler d'anciens coureurs de différentes générations est une réussite. Ces retrouvailles ont permis aux célèbres champions d'évoquer des souvenirs inoubliables. Merci pour votre présence», a confié Azdine Ben Yaâcoub, organisateur du Run d'Or tunisien en collaboration avec l'Association de Carthage. Une excellente initiative de la part de Azdine Ben Yaâcoub : «Personne, jusque-là, n'a pris l'initiative de nous rassembler», a déclaré l'ancien champion Mohamed Salah Rajhi.

Des noces d'or !

«On ne s'est pas revu depuis un long bail. J'espère que de pareilles initiatives se multiplieront. Je me rappelle avoir repoussé la date de mon mariage pour participer au championnat maghrébin de cross. Le DTN d'antan, Salem Boughattas, avait même failli reporter la course. Alors j'ai couru le matin. J'ai gagné et, le soir, j'ai fêté mes noces», s'est rappelé l'ancien champion de cross et du 3.000 m steeple Abdelaziz Bouguerra.

Parmi les lauréats honorés au cours de la cérémonie , une des légendes de l'athlétisme tunisien était au rendez vous. Il s'agit de Fethi Baccouche qui détient encore le record national du 5.000 m.

«Standing ovation» pour Fethi Baccouche

Longuement applaudi, Baccouche s'est rappelé quelques courses, notamment celle remportée lors d'un meeting en Italie quand la mère d'un coureur italien, battu dans les derniers mètres, a laissé éclater sa colère contre lui !

Les autres anciens champions honorés étaient Borni Ardhaoui, Brahim Ayachi, Asma Arbi et Dalila Louati venue spécialement de France pour assister à cette cérémonie grandiose. Parmi les actuels athlètes, le recordman du 800 m Abdessalem Laâyouni qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, ainsi que les deux spécialistes du semi-marathon Atef Saâd et Wissem Hamdi ont été honorés.

Tourisme sportif et culturel

Les anciens marathoniens et les organisateurs de compétitions étaient venus nombreux. Chacun s'est rappelé les bons souvenirs du passé. Moncef Felli, un des vétérans du marathon national et ancien judoka, a proposé l'instauration d'un organe spécial, autre que la FTA, pour s'occuper de l'organisation des marathons, semi-marathons et course hors stade. Une proposition appréciée à sa juste valeur. A son tour, Riadh Ben Zazia, organisateur du grand événement, «Les foulées du Mégara», prévu le dimanche 22 mars, a rappelé les bienfaits de la course de longues distances et son impact sur le tourisme sportif et culturel.

A vos marques, mesdames !

Enfin, dans ce contexte, Azdine Ben Yaâcoub a annoncé que le premier marathon destiné aux dames sur une distance de 6 km sera organisé le 8 mars à l'occasion de la Fête internationale de la femme : «Tous mes amis organisateurs de manifestations sont appelés à brasser large pour gagner ce pari. J'espère voir environ 500 dames sur la ligne de départ». Donc, à vos marques mesdames !