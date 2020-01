Sénégal: Libération de Guy Marius Sagna - La coalition «Jotna» monte au créneau

Le comité exécutif de la coalition «Jotna» de Ousmane Sonko a organisé hier, mercredi 29 janvier 2020 une conférence de presse pour exiger la libération de l'activiste Guy Maruis Sagna, en détention depuis le mois de décembre dernier.

La porte-parole du jour, Ndeye Fatou Ndiaye Blodin de déclarer à cet effet, «le camarade Guy n'est ni, un enrichi illicite, ni un détourneur de fonds publics, ni un trafiquant de drogue ou de faux billets.

Il n'est pas un surhomme mais tout simplement un militant engagé, toujours en première ligne dans tous les combats pour la défense des causes populaires et patriotiques : respect des droits des travailleurs, lutte contre les violences policières, les longues détentions préventives et les conditions dégradantes de la vie carcérale, luttes contre les exactions et spoliations foncières tous azimuts, combats contre le Franc CFA colonial, les prétendus "Accords de Partenariat Economique' 'les multinationales et grandes surfaces comme Auchan, implantées dans notre pays au détriment des opérateurs économiques nationaux».

Et de poursuivre : «c'est ce digne fils de son peuple, ce citoyen honnête, père de famille, qui a été arrêté puis incarcéré au Camp pénal de Dakar dans la "zone spéciale de haute sécurité" habituellement réservée à de présumés terroristes !

Isolé et pratiquement interdit de visite en toute illégalité, il a dû mener à deux reprises une grève de la faim puis une grève des visites pour poursuivre la lutte, même dans les conditions draconiennes d'une incarcération inique.

Son combat n'est pas celui d'une personne, d'une organisation politique ou d'un mouvement citoyen déterminé : il est le combat de l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises victimes des politiques antipopulaires du régime de Macky Sall.

Il est donc de notre responsabilité, à tous et toutes, de le sortir de prison et de continuer la lutte jusqu'à la victoire. En tout état de cause, Macky Sall sera entièrement tenu responsable de tout coup fourré portant atteinte à l'intégrité physique ou à la vie de Guy Marius Sagna».

Dans cette perspective, le comité exécutif National de la coalition Jotna épingle davantage la démocratie sénégalaise avec «l'image maquillée d'un Sénégal vitrine démocratique de l'Afrique qui est en train de craqueler de toutes parts, sous les coups de boutoir des apprentis dictateurs au pouvoir».

Selon le comité, «le respect scrupuleux des libertés d'organisation, de réunion, d'expression et de manifestation est garanti par la Constitution de notre pays à l'ensemble des citoyens ainsi qu'à leurs organisations politiques et sociales.

Les piétiner renvoie inexorablement les uns et les autres à cette disposition de la Constitution de la République française de 1793, proclamant solennellement : «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs» a indiqué le comité.

L'élève Saer Kébé s'invite au débat

Le comité a soulevé aussi le cas de l'élève de la terminale, Saer Kébé qui s'est retrouvé acquitté des «faits et actes de terrorisme» et d' « apologie du terrorisme», avant de se voir condamné à 03 mois de prison pour «menace de terrorisme», après avoir subi quatre longues années de détention préventive, de 2015 à 2019, à cause d'un simple post sur Facebook, de dénonciation de la barbarie israélienne et de solidarité avec le peuple palestinien martyr !

A noter que la coalition attend organiser une manifestation le 14 février prochain à Mbacké.