Sénégal: Renforcement de la démocratie dans l'espace francophone - Une priorité pour les parlementaires

La réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf) qui s'est ouverte avant-hier, a été clôturée hier, mercredi 29 janvier à Dakar.

Pendant deux jours, 40 parlementaires issus des quatre continents ont discuté sur des questions relatives à la paix, au renforcement de la démocratie, à la scolarisation des jeunes, l'enregistrement des enfants à l'état civil, la lutte contre le réchauffement climatique dans l'espace francophone.

«La violence contre les femmes, la scolarisation des jeunes filles, la lutte contre l'analphabétisme et la radicalisation des jeunes dans un contexte de recrudescence des actes terroristes ont été au cœur des préoccupations partagées lors du dialogue structuré avec l'administration de l'OIF», a déclaré le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire Amadou Soumahoro, par ailleurs, président de l'APF, hier, mercredi 29 janvier lors de la cérémonie de clôture.

Dans ce cadre, les parlementaires francophones sont décidés de chercher des solutions durables.

«La question de l'enregistrement des enfants à l'Etat civil constitue les défis partagés auxquels nos deux institutions font face et pour lesquels, elles devront coordonner des stratégies en vue de trouver des solutions durables.

La préservation de la paix et de la stabilité dans notre espace francophone passe inévitablement par le respect des valeurs communes que nous prônons et qui garantissent à chaque citoyen des libertés fondamentales dans un environnement de justice et d'équité sociale.

Notre combat pour le renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit, doit demeurer au cœur de nos objectifs de développement économique, social, culturel dans notre espace francophone», a laissé entendre Amadou Soumahoro.

Pour cause, a-t-il dit, «aucun programme ne saurait prospérer sans un environnement de paix et de sécurité».

Ce qui fait dire au président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, «notre institution parlementaire a un rôle à jouer pour contribuer à la recherche de solutions urgentes et durables».

Et d'ajouter, qu'il faut miser sur la formation et l'éducation des jeunes. En ce qui concerne le terrorisme qui est devenu un «fléau mondial», Amadou Soumahoro dira : «je voudrais affirmer d'urgence une nécessité de coordonner nos efforts pour accompagner les gouvernements dans leur combat contre le terrorisme et l'extrémisme ainsi que pour lesquels bâtir une société démocratique».

Le Bureau de l'Assemblée parlementaire francophone a aussi décidé de mobiliser des jeunes dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques.