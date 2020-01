Gabon: Un partenariat signé entre l'ONG IDRC Africa et l' IGAD sur le site de Bolokoboué

L'ONG IDRC Africa vient d'être dotée d'une parcelle de terre de plus de quatre hectares à Bolokoboué dans le deuxième arrondissement d'Akanda, suite à un partenariat signé avec l'IGAD ,afin de traduire en actes un certain nombre de projet, notamment dans le cadre de la formation des jeunes agri-preneurs et la réinsertion des jeunes à la culture de la terre.

L'Ong Idrc Africa avait sollicité le site de Bolokoboué dans la commune d'Akanda.Et ce,pour de traduire en acte, un certain nombre de projet ,dans le cadre de la formation des jeunes et leur réinsertion. Un site qui avait été aménagé par l'IGAD , depuis plusieurs années et abandonné. ,

Dans le cadre de leur partenariat, l'Ong Idrc Africa a repris ce site avec pour objectif, de mettre en place trois cultures maraichères ,à savoir ; le gombo,les courgettes et les persilles, ajouter la culture de la menthe,le basilide,et le follon. Ces cultures à cours cycle,permettront aux jeunes qui y travaillent d'avoir des revenus à cours terme.

Le projet va également consister à produire quelques spéculations maraichères et abritera d'autres cultures de long cycle notamment ,l'ananas,et les fruits de la passion.

Ces produits, sur le long terme, vont venir consolider et renforcer la trésorerie. Le secteur de l'élevage contribuera à la diversification de l'économie,à la création d'emplois. Sur ce site ,la mise en place de trois bâtiments va abriter plus de 3500 poulets de chère et une bande de poules pondeuses.

Ce site permettra de former les jeunes et ensuite rechercher les financements pour construire d'autres bâtiments dans lesquels seront installées les bandes de 5000 poulets de chair et 5000 poules pondeuses.L'Ong travaille avec un partenaire qui n'est autre que la SOTRADER qui a rendu une visite surprise sur le site de Bolokoboué, la délégation était conduite par son Directeur général Ahmed Bongo Ondimba.Il y a des éleveurs , les transformateurs , mais l'acheteur reste la SOTRADER.