Cote d'Ivoire: Collusion judiciaire/exécutit - Les propos du PAN Soumahoro pas exacts

Invité au meet-up du Think Thank «Idées et influences», jeudi 30 janvier 2020, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a affirmé que des propos tenus sur la collusion entre le le judiciaire et l'exécutif d'une part, et d'autre part le législatif et le judiciaire, étaient inexacts.

« S'il dit qu'il n'y a pas d'opposition entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, il a raison. Sur cet aspect , nous n'avons aucun complexe. Ce qui se passe ici, est là même chose que ce qui se passe ailleurs.

Chaque gouvernement cherche à avoir une majorité au parlement , pour appliquer son programme de gouvernement.

Mais s'il a effectivement dit que le judiciaire est sous les ordres du de l'exécutif, et qu'il y'a collusion entre le législatif et le judiciaire, cela n'est pas exact », a réagi celui qui est également porte-parole du Rhdp.

Dans une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, l'on entend Amadou Soumahoro, affirmer que tant qu'il sera Président de l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de dissensions et de conflits entre le législatif, l'exécutif, et le judiciaire.

Selon des sources proches du Président de l'Assemblée nationale, il s'agit d'un lapsus. Ainsi des observateurs attendent qu'Amadou Soumahoro clarifie sa pensée en laissant entendre qu'il s'agissait effectivement d'un lapsus, et que le judiciaire ne répondant pas de lui comme le législatif, il ne pouvait pas en parler en comme il l'a pour l'Assemblée nationale.