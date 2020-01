Burkina Faso: Polémique autour de l'ouvrage de JBO sur Thomas Sankara - A chacun sa part de vérité. Où est le problème ?

En fin de semaine dernière, l'ancien président burkinabè, Jean-Baptiste Ouédraogo (JBO), a dédicacé son livre intitulé : « Ma part de vérité ». Dans cet ouvrage de 260 pages, il revient sur les événements qui se sont déroulés entre le 7 novembre 1982 et le 4 août 1983. Cet intervalle de temps correspond au règne du Conseil de salut du peuple (CSP) alors dirigé par JBO lui-même.

C'est dire donc que c'est un témoin privilégié de notre histoire, qui, 40 ans après, a décidé de rompre le silence en donnant, comme il le dit, « sa part de vérité » sur un homme que bien des Burkinabè adulent aujourd'hui. Il s'agit, pour ne pas le nommer, de Thomas Sankara, son compagnon d'armes.

Pour JBO, s'il est vrai que ce dernier a « su se construire le personnage qu'il a été », il n'en demeure pas moins, dit-il, « qu'il était sujet à des bêtises. Il avait des qualités de duplicité. Il n'était ni ange ni démon ». Selon lui, il est d'autant plus important de le préciser que nombreux sont ceux qui ne connaissent que la bonne face de la médaille.

Et de prévenir : « Ce livre sert à dévoiler la vérité, même si cette vérité érodera, blessera une certaine opinion ». Il ne pensait pas si bien dire puisqu'aussitôt après la dédicace de ce que je considère comme un « essai politique », on assiste à une levée de bois vert contre JBO.

En effet, tandis que les uns lui reprochent de « charger » quelqu'un qui n'est plus de ce monde, d'autres estiment que le moment choisi pour publier ce livre n'est pas opportun. Tous ces gens-là oublient, en réalité, que ce qu'ils sont en train de dire sur JBO, est aussi « leur part de vérité ».

C'est leur droit. Mais je suis contre ceux-là qui veulent obliger l'ex-président à voir les choses comme eux les perçoivent.

Soyons tolérants mon Dieu ! Nul n'a le monopole de la vérité. Moi, personnellement, je n'ai pas connu Thomas Sankara, mais je sais qu'il n'a pas été un ange ni un démon. Ayons le courage d'assumer notre Histoire.

Nombreux sont ceux-là qui volent dans les plumes de JBO sans s'être donné la peine de parcourir même une seule ligne de son ouvrage

En tant qu'être humain, il avait ses qualités et ses défauts. Pourquoi alors vouloir le présenter comme un être parfait sur toute la ligne ? En tout cas, moi, je suis contre la pensée unique que veulent imposer certains, chaque fois que l'on parle de Thomas Sankara. Dépassons nos émotions pour nous efforcer d'être objectifs.

Car, même les prophètes, c'est-à-dire Jésus-Christ et Mahomet, pour une raison ou une autre, font parfois l'objet d'attaques. Oui est parfait en ce bas-monde ?

Pourquoi en serait-il autrement pour un être de chair et d'os ? D'ailleurs, n'oubliez surtout pas que quand on dirige un Etat, on fait toujours des heureux et des malheureux parfois par ses erreurs.

Et vous pensez que les derniers cités passeront le temps à vous applaudir ? Non et non ! Alors, plutôt que de passer le temps à invectiver JBO sur les réseaux sociaux, moi, j'attends des « fans » de Thomas Sankara qu'ils produisent un panégyrique pour dire tout le bien qu'ils pensent de leur mentor. Cela aura au moins l'avantage d'enrichir le débat sur le plan intellectuel.

Mais en attendant, ce qui me fait mal, c'est que nombreux sont ceux-là qui volent dans les plumes de JBO sans s'être donné la peine de parcourir même une seule ligne de son ouvrage. Ils se contentent de ce que les uns et les autres rapportent sur la toile pour s'ériger en donneurs de leçons comme si eux seuls détenaient la vérité absolue. Soyons sérieux !

N'exagérons pas ! Revenons sur terre ! C'est aussi ma part de vérité. Celle du fou que je suis. Et peu importe que cela plaise ou pas. J'ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude d'écrire pour faire plaisir à quelqu'un. Ceux qui me connaissent le savent déjà.