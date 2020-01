Afrique: Banque africaine de développement - Publication du rapport « Perspectives économiques en Afrique 2020»

La Banque africaine de développement a publié son rapport « Perspectives économiques en Afrique ». Selon le document reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), le rapport examine l'évolution macroéconomique récente et les perspectives d'une croissance inclusive. Le rapport aborde le développement de l'éducation et des compétences pour la main-d'œuvre de demain et identifie des exemples de réussite dont les pays peuvent s'inspirer.

Il examine ensuite les quatre principales sources de financement de l'éducation et de la formation - gouvernements, ménages, secteur privé et bailleurs de fonds extérieurs - et recommande des moyens de mobiliser des ressources supplémentaires et d'accroître l'efficience des dépenses.

Selon le document, la croissance est stable et devrait s'accélérer. « La croissance économique en Afrique est estimée à 3,4 % pour 2019, soit à peu près la même qu'en 2018. Bien que stable, ce taux est inférieur à la croissance moyenne décennale de la région (5 %). La croissance plus lente que prévue est en partie due à l'expansion modérée des cinq grands pays du continent - l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud - qui ont enregistré ensemble un taux de croissance moyen de seulement 3,1 %, contre une moyenne de 4 % pour le reste du continent. La croissance devrait s'accélérer pour atteindre 3,9 % en 2020 et 4,1 % en 2021 », lit-on dans le document.

Il précise que la croissance estimée de l'Afrique masque d'importantes variations entre les régions et les pays. L'Afrique de l'Est a maintenu sa position de région du continent à la croissance la plus rapide avec une croissance moyenne estimée à 5,0 % en 2019. L'Afrique du Nord prend la seconde place avec 4,1 %. La croissance de l'Afrique de l'Ouest a atteint 3,7 % en 2019, contre 3,4 % l'année précédente.

On estime que l'Afrique centrale a connu une croissance de 3,2 % en 2019, contre 2,7 % l'année précédente. La croissance de l'Afrique australe a ralenti, passant de 1,2 % à 0,7 %, freinée par les ravages des cyclones Idai et Kenneth.