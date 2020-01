Congo-Brazzaville: Vie associative - Des jeunes incités au volontariat

La lutte contre l'intérêt personnel en milieu juvénile a été prêchée le 24 janvier par l'Association sportive et sociale les Jeunes cadres que dirige Florian Koulimaya lors d'une conférence en ligne sur le thème « le volontariat : un moyen d'inclusion ou d'insertion sociale pour la jeunesse ».

L'objectif a été d'encourager les jeunes à s'intéresser au volontariat au lieu de gangrener par l'oisiveté, la délinquance et l'inactivité.

La discussion autour du thème a été en panel notamment entre la chargée de portefeuille régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Sika Ahawo Somda et Antoine Osé Coliko, fondateur de la plate-forme « voix et action citoyenne » au Bénin ainsi que la coordonnatrice de la plate-forme mondiale future, Anasthasia Perminova.

Antoine Osé Coliko a expliqué dans son intervention que le volontariat est un acte dans lequel une personne peut poser pour contribuer de manière désintéressée pour le bien de toute la communauté. C'est aussi une action accomplie par un citoyen pour apporter une réponse aux problèmes de cette dernière.

Il a, par ailleurs, partagé l'expérience de son pays avec la mise en place d'un réseau des jeunes dans le domaine de l'assainissement. Selon lui, les jeunes ont bénéficié des formations sur les concepts tels que la citoyenneté ainsi que la participation citoyenne et ses outils numériques.

De son côté, Sika Ahawo Somda a fait la différence entre le volontariat et le bénévolat. Selon l'oratrice, le volontariat est institutionnalisé d'un engagement formel avec un contrat bien défini pour une mission d'intérêt général. Il est doté d'une indemnité et d'une action sociale différente d'un salaire. A cet effet, le volontariat demande une disponibilité permanente de la part du volontaire. Tandis que le bénévolat fait appel à l'action d'une personne disponible en fonction des heures.

Les jeunes, poursuit-elle, peuvent être des volontaires en ligne, professionnels en appuyant sur les Organisations non gouvernementales, le Système des Nations unies... Ils peuvent être également des éditeurs, graphistes et bien d'autres. « En 2019, 8200 volontaires ont été déployés dans le monde dont la moitié ont servi en Afrique. C'est une première dans l'histoire du programme des volontaires que la parité ait été respectée avec 50% d'hommes et 50% des femmes. Ceci explique déjà la mise en œuvre du programme des Objectifs de développement durable », a-t-il dit.

Notons que cette conférence en ligne s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des missions de l'association. Parmi celles-ci, figurent l'épanouissement de la jeunesse en promouvant l'entraide et la cohésion sociale, la sensibilisation de cette couche juvénile aux valeurs civiques et l'orientation de ces derniers vers le bon choix de vie et bien d'autres.

L'association apporte sa pierre à l'édifice dans le processus de création d'une nouvelle race de leaders en conjuguant ses forces à celles des associations sœurs ou organismes internationaux œuvrant dans le même sens. « Nous pensons que dans un environnement où le taux de délinquance juvénile, d'oisiveté et de sous-emploi demeure important, il est de bon aloi que la jeunesse explore d'autres horizons nonobstant l'entrepreneuriat. Le volontariat semble être un moyen d'inclusion de choix, d'un engagement conditionné par la ratification d'un contrat parce que servir est un acte noble dont les répercussions sont toujours agréables », a-t-elle dit.