Ile Maurice: La Medi-Clinic de Floréal opérationnelle

communiqué de presse

La région de Floréal est dorénavant dotée d'une Medi-Clinic. Inauguré le jeudi 30 janvier par le ministre de la Santé et du Bien-être, le Dr Kailesh Kumar Jagutpal, en présence du ministre des Affaires étrangères, Nandcoomar Bodha, ce nouveau centre de santé a coûté quelque Rs 80 millions.

Lors de cette inauguration, le ministre Jagutpal a souligné que le maintien d'une bonne santé pour la population reste une des priorités du gouvernement.

La Medi-Clinic de Floréal fait partie d'une série de projets dans le secteur de la santé qui visent à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Parmi, on compte le nouvel hôpital ENT qui est déjà opérationnel, la construction d'un nouvel hôpital à Flacq et à Moka, et deux centres de santé régionaux qui seront bientôt inaugurés à Petite Rivière et Baie du Tombeau.

La Medi-Clinic de Floréal est dotée d'équipements modernes et contribuera à décentraliser certains services, et à décongestionner les hôpitaux en fournissant des services médicaux primaires.

Ce nouveau centre de santé accueillera des patients venant de Dubreuil, Allée Brilliant, Cité Mangalkhan et Cité L'oiseau entre autres régions avoisinantes.

Il est doté de salles de consultation et de traitement, d'une salle d'attente pour les patients, d'une clinique pour les maladies non transmissibles, une clinique dentaire, une salle de réhabilitation, une clinique de planification familiale et une clinique pour le suivi prénatal et postnatal.

Elle sera opérationnelle tous les jours de 16h00 à 21h00.

Les samedis et les dimanches, y compris les jours fériés, elle sera ouverte de 9h00 à midi.