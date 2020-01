Ile Maurice: Couverture médicale - La Business Mauritius Provident Association étend ses services

La Family Cover, le Payless Service et une application mobile pour faciliter les prestations... Ce sont les nouveautés qu'offre la couverture médicale Mosanté, de la Business Mauritius Provident Association (BMPA), à partir de ce mois-ci, à quelque 24 000 personnes de 700 entreprises mauriciennes, dont Mauritius Oil Refineries Ltd, General Construction Ltd ou encore English Bay Ltd.

«Un employé qui bénéficie d'une couverture médicale et qui peut protéger sa famille, est un employé plus productif et plus loyal. C'est un facteur de rétention. Aujourd'hui, Mosanté contribue à développer un environnement de travail sain et positif dans les entreprises», déclare Ashley Gokhool, président de la BMPA. Celle-ci innove donc afin que Mosanté réponde davantage aux besoins médicaux de ses membres.

En premier lieu, la Family Cover protégera une famille de quatre personnes pour les soins in-patient et out-patient. Ce plan familial permet ainsi aux employés déjà couverts, de protéger les membres de leur famille. Ces derniers ont ainsi accès aux visites médicales, soins dentaires, frais d'opticien ou aux médicaments. Quant au Payless Service, il permet à l'adhérent de ne débourser que sa part lorsqu'il effectue des achats en pharmacie ou chez des opticiens partenaires de Mosanté. Ainsi, il n'aura que 20 % à payer sur le montant de la facture, le reste étant pris en charge par l'association.

BMPA s'adapte aussi avec le développement d'une application mobile. Les adhérents accèdent d'où ils se trouvent aux informations en temps réel sur leur plan de couverture. L'application leur permet également de soumettre leurs réclamations. Par ailleurs, Ashley Gokhool soutient que cette initiative est aussi destinée à «encourager les chefs d'entreprises à remplir leur rôle social, en fournissant une couverture médicale à leurs employés».