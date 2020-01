Angola: L'ANR et l'ANPG signent un accord environnemental

Luanda — Un accord de coopération dans le domaine de la gestion, de la valorisation, de la mise en oeuvre et de l'exécution du plan de gestion des déchets a été signé ce jeudi, à Luanda, par l'Agence nationale des déchets (ANR) et l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants ( ANPG).

Le protocole, approuvé par les parties dans le cadre des activités liées à la Journée nationale de l'environnement (31 janvier), vise à établir, de la même manière, la production législative concernant les déchets radioactifs du secteur pétrolierSelon la ministre de l'Environnement, Paula Francisco, la coopération est plus qu'une approche sectorielle ou la réforme législative, soit pour des ressources naturelles que minérales."Cet accord montre la voie d'une relation, parfois mal comprise, transversale à l'environnement qui s'impose dans le cadre de l'Etat de droit", a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le secrétaire d'État au Pétrole, José Barroso, a ajouté que les agences doivent avoir un caractère de supervision et didactique.Du point de vue du président de l'ANPG, Paulino Jerónimo, le protocole est extrêmement important, en prévenant que les déchets non traités constituaient un danger pour la vie humaine.«Il est essentiel d'identifier les lacunes qui existent au niveau législatif pour protéger l'environnement et la vie humaine», a-t-il expliqué.