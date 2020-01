Ile Maurice: PwC Global CEO Survey - Menace d'une croissance molle à l'échelle mondiale pour Maurice

Le pessimisme affiché des dirigeants d'entreprise face à la croissance mondiale a atteint un niveau record. En cause: l'ouverture et la dépendance de l'activité mondiale. Maurice n'échappera pas à ce phénomène mondial.

C'est le constat dressé par la firme d'audit international, PwC, suivant la 23e édition du CEO Global Survey, réalisé entre septembre et octobre 2019, auprès de quelque 1 600 dirigeants d'entreprise dans 83 pays, y compris l'île Maurice. Ses conclusions sur le climat des affaires en 2020 ont été présentées la semaine dernière au Forum économique mondial, à Davos.

Le Country Senior Partnerde PwC Maurice, Anthony Leung Shing, estime que ce pessimisme a aussi atteint l'Afrique, avec seulement 18 % des dirigeants ayant confiance dans la croissance de leur entreprise en 2020. «Avec une économie ouverte et dépendante de l'activité mondiale, Maurice sera également touché par ce phénomène. La croissance de notre économie locale a été dopée ces deux dernières années par l'investissement public et la consommation.»

Et d'ajouter que la politique d'intervention sociale du gouvernement, dont la pension de vieillesse et le salaire minimum, ont des répercussions sur l'efficacité des entreprises et la confiance des dirigeants. De manière générale, il estime que 2020 sera une année difficile et les dirigeants devront intégrer inpérativement dans leur stratégie d'entreprise des enjeux économiques, politiques et sociaux.

Ce Global Survey souligne, par ailleurs, que la confiance des chefs d'entreprises dans la croissance de leur chiffre d'affaires est en baisse continue depuis 2018 et au plus bas depuis 2009 (27 % contre 42 % en 2018). D'ailleurs, dans toutes les régions du monde, ces dirigeants prévoient un ralentissement de la croissance économique, soit 53 % contre 29 % en 2019. La pénurie de compétences constitue la menace principale identifiée par les dirigeants pour leur propre croissance.

Pour l'année à venir, seuls 27 % des dirigeants se déclarent être «très confiants» dans la croissance de leur entreprise au cours des douze prochains mois (contre 35 % l'an passé). Il s'agit du plus faible score observé depuis 2009. Si les niveaux de confiance sont globalement en berne à travers le monde, on constate d'importants écarts d'un pays à l'autre : la Chine et l'Inde affichent un taux de confiance le plus élevé parmi les grandes économies (45 % et 40 % respectivement), suivies des États-Unis (36 %), du Canada (27 %), du Royaume-Uni (26 %) et de l'Allemagne (20 %).

L'analyse menée par PwC auprès des dirigeants sur les dix dernières années montre également que leur confiance dans les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de leur entreprise est corrélée statistiquement avec la hausse réelle du PIB mondial durant l'année suivante. Ainsi, la confiance des dirigeants dans leur propre croissance constitue un indicateur majeur des perspectives de croissance économique mondiale. Si cette tendance se vérifie, la croissance mondiale pourrait ainsi pointer à 2,4 % en 2020, en dessous de nombreuses estimations, dont celle du FMI formulée à 3,4 % en octobre dernier.

Tensions politiques

Au classement global, les États-Unis conservent de justesse leur rang de premier marché cible pour générer de la croissance sur les douze prochains mois : 30 % des dirigeants le désignent comme tel, soit un point de pourcentage au-dessus de la Chine (29 %). Cependant, les tensions politiques et commerciales actuelles ont fortement dégradé l'attractivité des États-Unis aux yeux des dirigeants d'entreprises chinois.

Aussi, le Top 5 des pays générateurs de croissance reste par ailleurs inchangé par rapport à l'an dernier : on y retrouve l'Allemagne (13 %), l'Inde (9 %) et le Royaume-Uni (9 %), un résultat notable pour celui-ci, compte tenu des incertitudes suscitées par le Brexit.

Selon le CEO Global Survey, le changement climatique demeure toujours une menace forte à la croissance économique mondiale, même si elle n'est pas aussi sévère pour faire partie du Top 10 des principales menaces. Et ce malgré le nombre croissant de catastrophes naturelles et l'intensité des débats.