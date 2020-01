Congo-Brazzaville: 20 ans d'Airtel - Léon Juste Ibombo reçoit une toile comme cadeau

Le directeur général d'Airtel, Benoit Janin, et ses collaborateurs ont offert, le 29 janvier, à Brazzaville un tableau au ministre des Postes, Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, à l'occasion des 20 ans d'existence de l'opérateur au Congo.

Au cours de la cérémonie, Benoit Janin a succinctement rappelé le chemin parcouru par la société de téléphonie et les efforts consentis pour offrir à la population congolaise des offres et services de qualité. « Nous avons connu de fructueux partenariats qui ont permis à Airtel d'être le 1er opérateur mobile a lancé les services de téléphonie mobile, il y a 20 ans en décembre 1999. Depuis lors, c'est une longue histoire d'amour que nous avons avec le Congo. Il y a eu notamment le lancement de la 2G, 3G et maintenant la 4G qui est accessible à 99 % sur toute l'étendue du territoire congolais. Nous sommes très contents d'être là et de célébrer ce moment avec vous », a-t-il déclaré.

En retour, Léon Juste Imbomo a félicité le directeur et ses collaborateurs pour l'engagement dans le travail et les a encouragés à maintenir cette dynamique pour l'atteinte de meilleurs résultats. Le ministre n'a également pas manqué de mots afin de manifester sa joie pour le geste et le cadeau offert « J'aime beaucoup les oeuvres d'art, particulièrement les toiles, je vous remercie pour ce geste », a-t-il dit. Airtel a recemment célébré ses 20 ans à travers des cérémonies organisées à Brazzaville et Pointe-Noire, respectivement jeudi 23 janvier et samedi 25 janvier.

C'est depuis l'année 1999 qu'Airtel est opérationnel en République du Congo. Son arrivée a coïncidé avec l'introduction du système GSM au pays, un fait qui a transformé le mode de vie des Congolais. En effet, quand le réseau est arrivé au Congo sous le nom de Celtel, le secteur de la téléphonie mobile par GSM était presque encore une terre en friche. Après son rachat en 2010 et l'attribution du nom qui est le sien aujourd'hui, l'opérateur a apporté un dynamisme qui a favorisé la démocratisation du téléphone portable. Continuellement à la pointe de l'innovation, le réseau a souvent été le pionnier pour les services qui ont révolutionné la téléphonie mobile au Congo, à savoir la recharge électronique, l'Internet mobile et le paiement mobile (Airtel Money) ; des services qui ont considérablement facilité la vie à des millions de Congolais.

Tout au long de son parcours, Airtel s'est caractérisé par un service de qualité et des offres accessibles à tous. Au-delà de la téléphonie mobile, l'opérateur s'illustre dans des événements qui favorisent l'émergence de talents africains avec notamment Airtel Jeunes Talents et dans bien d'autres domaines, pour démontrer son attachement au peuple congolais. De Celtel à Zain en passant par Airtel, les différents changements n'ont pas entaché la confiance des abonnés, dont le nombre n'a cessé de croître. La société a connu des mutations profondes qui ont fait évoluer son identité durant ces vingt dernières années.