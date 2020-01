Congo-Brazzaville: Application - Niochi, une plate-forme dédiée à la visibilité touristique en Afrique

Développé par deux jeunes congolais épris de nouvelles technologies et soucieux de changer la façon dont les gens célèbrent la vie, Niochi est une solution numérique qui comble le fossé entre les entreprises et les utilisateurs en aidant les gens à se sentir chez eux partout en Afrique.

Terme tiré du lari, dialecte parlé au Congo, qui signifie « abeille », Niochi se veut avant tout rassembleur et créateur de valeur. A l'origine de ce projet se trouvent Prince Youlou et Orion Massamba, deux jeunes développeurs web. « Au fil des ans, nous avons essayé de nombreux outils et aucun d'entre eux ne nous a aidés à trouver les meilleurs coins du Congo et de certains pays africains dans lesquels nous avons séjourné. C'est ainsi que nous avons décidé de créer Niochi, pour permettre aux gens d'avoir accès aux informations détaillées sur les endroits de divertissements, l'hébergement, les soins personnels et les services de bien-être, sur tout le continent », a déclaré Prince Youlou.

La vision de cette plate-forme est de conseiller, guider et fournir des informations nécessaires et fiables en termes de prix, localisation, notations publiques, indices de satisfaction et bien d'autres des établissements situés dans différentes agglomérations du continent. Une belle opportunité pour les populations et une facilité pour le tourisme sur le continent et vers le continent.

Après six mois de phase d'essai et un mois de lancement effectif, Niochi rencontre déjà l'adhésion et l'approbation de certains utilisateurs. En effet, dans sa conception, Niochi fait participer l'utilisateur en lui permettant d'ajouter ses endroits préférés, de faire une recherche fondée sur les noms d'arrondissement et signaler les mauvaises descriptions, adresses et les coins non fonctionnels. « Sur Niochi, on retrouve toutes catégories d'établissement et une gamme variée de suggestions du moins coûteux au haut standing. Ainsi, en recensant les endroits qui font la particularité de nos villes, l'application matérialise le style et l'art de vivre « made in Africa », spécifique à chaque pays, ville ou tradition », a estimé un utilisateur brazzavillois.

Une solution pour les entreprises

Selon une étude menée par Prince Youlou et Orion Massamba, dans la mise en œuvre de Niochi, la plupart des personnes dans la société congolaise connaisse les noms d'établissements mais pas véritablement leurs adresses ni leurs offres. « A travers cette application, nous voudrions mettre en avant les différentes entreprises locales afin qu'elles soient réellement connues et accessibles aux touristes, voire aux résidents des pays », a précisé Orion Massamba.

Par ailleurs, Niochi souhaite permettre à certaines entreprises, encore ancrées dans le traditionalisme, à pouvoir bénéficier d'une présence sur internet. Notamment, les adresses situées dans les localités reculées de différents pays qui, à en croire les développeurs, peuvent attirer de nombreux touristes à cause de leur singularité. Conscients de sa portée pour les utilisateurs, les initiateurs de Niochi comptent travailler en connivence avec différents établissements africains pour équilibrer la qualité de l'offre des entreprises et les attentes des consommateurs.

Comme le dit un adage populaire, « la charité bien ordonnée commence par soi-même », le Congo est le pays de départ de cette aventure continentale. « D'ici peu, nous nous rendrons en République démocratique du Congo, au Kenya, au Rwanda et au fur et à mesure dans d'autres pays pour effectuer des visites, signer des partenariats et lancer officiellement l'application », nous ont confié les organisateurs. Disponible et gratuite pour iOS, Android et bientôt sur Apple, Niochi pourrait, à long terme, contribuer à relever le défi des contenus numériques pouvant soutenir l'essor de l'économie touristique dont on souhaite de plus en plus.