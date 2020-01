Congo-Kinshasa: Coopération - La Première ministre belge en séjour en RDC du 5 au 7 février

Sophie Wilmès, à la tête d'une délégation, se rendra à Kinshasa et à Lubumbashi, du 5 au 7 février, a fait savoir le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères belge dans un communiqué publié le mercredi 29 janvier.

La délégation gouvernementale emmenée par la Première ministre belge, Sophie Wilmès, sera composée du vice-Premier ministre et ministre belge des Finances et de la Coopération au développement, Alexander De Croo ainsi que du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Commerce extérieur, Pieter De Crem. Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin (MR), ne sera par contre pas du voyage, selon son entourage.

« Des contacts politiques de haut niveau, ainsi que des rencontres avec le monde des affaires et des ONG sont à l'ordre du jour à Kinshasa. La délégation se rendra aussi au Consulat général de Belgique à Lubumbashi, de nouveau opérationnel depuis peu, pour procéder à une ouverture solennelle », souligne le communiqué. Les trois membres du gouvernement fédéral, expédiant les affaires courantes, visiteront également un projet, non autrement identifié, de la coopération de développement belge. Ce déplacement avait été annoncé par Sophie Wilmès, le 22 janvier, à l'issue d'un entretien avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

36,5 millions pour éradiquer la maladie du sommeil au Congo

Le jeudi 30 janvier 2020 - première journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées -, la République Démocratique du Congo (RDC) a célébré sa troisième journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (THA), dite maladie du sommeil, indique un communiqué du ministère belge des Affaires étrangères, publié le jeudi 30 janvier. "La Belgique soutient pleinement l'éradication de la maladie du sommeil en RDC", a déclaré le vice-Premier ministre et ministre belge de la Coopération au développement, Alexander De Croo, qui se rendra en RDC, avec la Première ministre belge, et où il abordera aussi l'éradication de la maladie du sommeil. La RDC devait procéder officiellement à la mise en circulation du premier traitement entièrement par voie orale contre cette maladie, le Fexinidazole, a indiqué, pour sa part, l'Institut de médecine tropicale (IMT) d'Anvers à quelques jours de la visite de la délégation gouvernementale belge en RDC.

En 2017, rappelle le communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Belgique, dont l'expertise est reconnue mondialement dans la lutte contre la maladie du sommeil, a décidé de renforcer son appui afin de parvenir à l'élimination de cette maladie, qui touche particulièrement les populations les plus défavorisées.« Ainsi, en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates et le ministère congolais de la santé, une approche innovante et multidimensionnelle a été développée, reposant sur quatre volets coordonnés par l'IMT. Cette approche inclut notamment l'élaboration d'une stratégie d'élimination de la maladie, la mise au point de nouvelles technologies pour la détection/confirmation de nouveaux cas, la mise au point de nouveaux traitements innovants, le contrôle de foyers de la mouche tsé-tsé et un suivi scientifique rigoureux », indique le communiqué. L'investissement belge dans la lutte contre cette maladie tropicale négligée représente près de 36,5 millions d'euros sur 9 ans.

La Belgique, explique le communiqué, a toujours considéré son appui au programme de lutte contre la maladie du sommeil comme une priorité importante de sa coopération bilatérale avec la RDC. « C'est pourquoi, depuis plus de 20 ans, la coopération au développement belge a déployé des efforts continus à travers différents canaux pour continuer à investir dans la lutte contre cette maladie. Cet appui a été mis en œuvre via Enabel, l'agence de développement de la coopération belge, ainsi que via l'IMT d'Anvers, et s'est traduit par un appui tant financier qu'en termes d'expertise au Programme national de lutte contre la THA géré par le ministère de la Santé congolais», fait savoir le texte. La THA, rappelle-t-on, également appelée maladie du sommeil, est l'une des maladies les plus négligées et les plus mortelles au monde. Elle est transmise par la piqûre de la mouche tsé-tsé et devient fatal si le traitement correct ne suit pas. Selon le rapport de l'OMS 2018, près de 85% des cas surviennent en République démocratique du Congo.