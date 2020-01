Congo-Kinshasa: Paix au sein des universités, affaire de 15 % de l'IPR - Olenghankoy loue l'esprit patriotique de MARLE

"MARLE", ce sigle peut paraître peu connu du public. Mais, ses membres sont animés d'un esprit patriotique extraordinaire. Ce constat a été fait par le Bureau du Conseil national de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre et du processus électoral.

En effet, Jeudi 30 janvier 2020, au CNSA, porté à la tête d'une délégation de jeunes, Mario Baitelemeke Mondende, Président national du Mouvement des Anciens Représentants et Leaders des étudiants (MARLE), a rencontré Joseph Olenghankoy pour deux objectifs : le premier a concerné la fixation des frais académiques dans les milieux universitaires, alors que le second s'est focalisé sur l'impôt des professeurs de 15 % retenu à la source.

Au cours de cette audience, la structure MARLE a sollicité le CNSA pour son implication dans ces dossiers qui ont suscité un tollé général sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. En retour, le CNSA a loué l'esprit patriotique des membres de MARLE.

Une mission de médiation

Après une heure et demi d'échange, le numéro Un du Mouvement des Anciens Représentants et Leaders des étudiants s'est confié à la presse en des termes clairs et précis : «Nous sommes venus rencontrer le Président du CNSA pour deux objectifs : le Premier est lié à la fixation des frais dans des milieux universitaires. Le second est lié à l'impôt retenu à la source de 15% sur les revenus des enseignants. Nous sommes très contents, car nous étions en face d'un technicien qui maîtrise les milieux universitaires. Notre grand souci est de solliciter son implication pour une médiation entre les trois parties, c'est-à-dire ; la représentation des étudiants ; la corporation des professeurs scientifiques et ouvriers ; et le Gouvernement par le biais du Ministère de l'ESU.

D'après le MARLE, le but ultime est de pouvoir dégager un large consensus dans le but d'apaiser l'opinion publique. «Nous, en tant qu'anciens représentants et leaders des étudiants nous allons apporter notre expertise pour calmer les jeux. Par rapport aux enseignants, nous avons plaidé également pour son implication, de telle manière que s'il faut retenir qu'on commence dans d'autres secteurs pendant qu'il y a un problème de la fixation des frais, s'il faut ajouter un deuxième de l'IPR, nous risquerons d'arriver à des évènements compliqués», redoute Mario Baitelemeke Mondende, Président national du Mouvement des Anciens Représentants et Leaders des étudiants.

Olenghankoy à l'écoute du peuple

Toujours à l'écoute, le Président du CNSA a félicité les membres de ce mouvement pour leur souci patriotique. Ainsi, il promet de rencontrer les autorités du pays. Parlant au nom du CNSA, Valentin Vangi a salué l'expérience de ces anciens étudiants qui, lorsqu'ils étaient encore étudiants, ils avaient aussi connu le même problème. A leur tour, fidèle à sa mission telle qu'elle a été mentionnée dans l'Accord de la Saint Sylvestre, le CNSA compte proposer au gouvernement une solution pour décanter la situation pour que la paix revienne dans toutes les universités.

Rencontre avec Mwanda Nsemi

Qu'à cela ne tienne, en vue de sauvegarder la paix et la cohésion nationale, Joseph Olenghankoy et le Bureau du CNSA ont entamé une série de consultations en ce mois de janvier. Après avoir échangé avec l'Evêque Pascal Mukuna mercredi dernier, le jeudi, en début de la soirée, le Président du CNSA a fait le déplacement jusqu'à la résidence officielle de Ne Mwanda Nsemi, où il a comme de coutume, prêché la paix, l'amour de la patrie et le respect des autorités.