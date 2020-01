Congo-Kinshasa: Décor sécuritaire et diplomatique bien planté - Fatshi porte les moufles de boxeur

« Coup pour coup », c'est le sinistre slogan machinalement scandé par Emmanuel Shadary se croyant encore à l'époque où il était sur le mirador de sa triste gloire influençant même les décisions des cours et tribunaux.

« Coup pour coup », c'est l'hymne du dauphin de Joseph Kabila qu'on a entendu brandir la menace de paralyser toute la République si jamais un seul cheveu d'Albert Yuma était touché selon que ce dernier se trouve imbibé dans une affaire rocambolesque de détournement d'argent à la Gécamines.

« Coup pour coup », c'est un cliché trivial et rébarbatif que véhicule Emmanuel Shadary qui dirige le parti politique où, pendant tout son règne, Kabila n'avait pas pu trouver 15 bons collaborateurs.

« Coup pour coup », c'est aussi ce qu'a fait à l'aéroport de N'djili une vaillante femme, agent de la Direction de migration qui a confisqué les faux passeports que détenaient Emmanuel Shadary et son congénère Cishambo en partance pour le Burundi.

« Coup pour coup », c'est surtout l'affaire d'une concession de l'Etat congolais dont la femme d'Emmanuel Shadary se serait emparée illicitement avec la complicité d'un ancien Ministre des affaires foncières qui légitimait la concussion comme leitmotiv de la gouvernance du prédécesseur de Félix.

«Coup pour coup »... maman nayo... Toza na mopatass ! ». C'est le résumé de l'éducation que monsieur Emmanuel Shadary donne à ses sympathisants en développant un zèle qui démontre tout le contraire de vraies aspirations d'un peuple à la reconquête de sa conscience collective et de son identité ontologique.

« Coup pour coup », c'est ma seule façon de plaindre mon compatriote Emmanuel comme je pleure au fond de mon être... Et au regard de la perversion ambiante, je puis crier comme Ousmane Sembene : «Pleure O Pays mon beau peuple ».

Une année d'incubation

Le tournant le plus décisif du quinquennat de Félix venait d'être négocié sous l'instigation de la communauté congolaise vivant à Londres. Fallait-il s'y attendre tant il est vérifiable que le pan de la diaspora congolaise le plus rigoureux et le plus exigeant est celui vivant dans les contrées britanniques ? Pour la première fois, la gratitude souvent vouée à la soi-disant « alternance pacifique » n'a pas été au rendez-vous. Cela était aussi vrai pour le sempiternel panégyrique auquel JKK s'était habitué à chaque sortie politique de son successeur.

La possible dissolution de l'Assemblée Nationale s'est affichée au tableau des quatre vérités lorsque le Chef de l'Etat s'est décidé de crever l'abcès pour faire avaler les couleuvres à ses pires pourfendeurs. L'indigestion n'a pas non plus tardé à présenter ses signes chez les hiérarques du FCC. Jeannine Mabunda, presqu'à l'immédiat, est montée sur ses grands chevaux pour rétorquer, à sa manière, au garant de la Constitution non sans s'attirer le courroux d'une population qui ne veut que voir l'actuel leadership politique œuvrer avec les mains libres pour le bonheur du grand nombre.

En effet, on entendait souvent Félix Tshisekedi dire qu'il n'avait aucun intérêt de créer une crise ni de fouiner dans le passé pour y trouver de quoi troubler les eaux tranquilles, en vue de mener à bon port les cargaisons de son quinquennat. Ses faits et gestes le prouvaient à suffisance, non sans lui valoir de la part de ses pires pourfendeurs, la réputation d'un faiblard et d'une marionnette à qui tout était dicté par son prédécesseur.

Pourtant, tout était déjà clair que le mariage FCC-CACH n'était qu'un bloc de glace qui se fondait au soleil du temps. Pas plus que les premières alertes du fou du roi « Fils Mukoko », les démêlées entre Jean-Marc Kabund et les caciques du FCC étaient symptomatiques d'un malaise qui prouvaient à suffisance que la grenade s'était déjà dégoupillée et que la détonation n'était qu'une question d'un laps de temps. Qui pis est, la non application des ordonnances présidentielles nommant les mandataires à la SNCC et à la Gécamines est, jusqu'à présent, suffisante pour nous renseigner sur l'incubation de cette crise dont l'irruption est plus qu'imminente.

Pour rappel, le grand mérite du discours du Chef de l'Etat devant le Congrès en Décembre 2019, était aussi et surtout d'avoir présenté le panorama d'une situation déjà critique, mais qui couvait sous la cendre de l'hypocrisie au sein de la coalition FCC-CACH.A cette occasion, il n'avait pas côtoyé le dos de la cuillère pour trancher net sur certaines questions qui fâchaient et qui alimentaient les débats dans plusieurs salons politiques, surtout concernant une éventuelle candidature de Joseph Kabila aux élections de 2023. « Aucune disposition verrouillée et intangible de la constitution ne sera touchée », avait-il martelé non sans faire allusion aux incongruités qui avaient caractérisé les élections des Gouverneurs des provinces et des sénateurs.

A y voir de plus près, la dissolution de l'Assemblée Nationale, c'est connu de tous, est la voie royale pour rendre possible la réussite du mandat de Félix Tshisekedi. Qu'il s'agisse de la vie sociale en général, ajoutée à l'importance et à l'urgence de revisiter le système électoral en RDC de manière à l'adapter aux besoins de la commodité gouvernementale et de la stabilité des institutions. En plus, le mode du scrutin indirect, selon le souhait de plusieurs électeurs, doit être remplacé par le scrutin direct pour ainsi donner à la population l'occasion d'avoir, par un suffrage objectivement octroyé, des gouverneurs et des sénateurs reflétant l'expression de son libre choix. La problématique du second tour aux élections présidentielles n'a jamais non plus échappé à l'agenda prévisionnel du nouveau Chef de l'Etat.

Dans la même perspective, Félix Tshisekedi a bien signifié à la communauté congolaise de Londres, que le ver qui ronge le fruit a toujours été dans le même fruit. Pour ce faire, il n'aurait pas raison de continuer à se plaire de sa bonhomie en croyant que celui qui est en face de lui est un gros chat mignon, alors qu'en réalité il s'agit d'un tigre qui ne peut ni changer la couleur de sa peau ni se repentir de sa tigritude.

Sachant que c'est Joseph Kabila qui est le souffleur en coulisse donnant de la matière à ses oilles pour bien bloquer le fonctionnement normal de l'appareil étatique, Félix s'est défoulé tel une pompe en furie : « Certains Ministres subissent des pressions pour ne pas soutenir mes actions ». Il a donc fini par comprendre que seule sa bonne foi ne suffirait pas à renverser la tendance. Il devra nécessairement passer à la vitesse supérieure en envisageant une cure d'austérité susceptible d'imposer son leadership auquel se devra la qualité de son bilan.

Affaire Banyamulenge

Ce n'est un secret pour personne : Au même titre que cette situation socio-économique de basse conjoncture, triste héritage du régime précédent, la qualité du bilan de Félix Tshisekedi passera aussi et surtout par la manière dont il va résoudre le problème de sécurité à l'Est de la République. C'est donc à raison qu'on l' a vu bomber le torse à Londres au regard des performances militaires et stratégiques que réalisent les FARDC sur terrain avec l' appui des partenaires extérieurs.

Au chapitre de la crise dans le territoire de Minembwe, avec à la clé les revendications des Banyamulenge, le Chef de l' Etat a plutôt choisi un langage diplomatique pour déjouer les mauvaises intentions. « Tant que je serai au pouvoir, aucune portion de notre territoire ne sera cédée », l'a-t-on entendu dire. Quelques questions cependant : Comment explique-t-on l'amitié entre JKK et Azarias Ruberwa qui, sans parti politique viable et sans siège visible, arbore, depuis bientôt plus de 10 ans, les airs d'un pasteur dans la chapelle -kabiliste, alors qu'il fait partie de la souche la plus suspecte dans les annales du RCD? Comment justifie-t-on son mariage avec celui qui s'est battu becs et ongles pour sauver le criminel Bosco N'tanganda quand la CPI le recherchait ? Peut-on dire qu' Azarias est une réserve stratégique de Kabila pour nous faire revivre les années AFDL en cherchant à déstabiliser les institutions issues des élections et chambouler l'ordre institutionnel des choses ?

A défaut d'y répondre, d'autres questions s'ajoutent : Où est Laurent Nkunda Batwaré, et pourquoi aucune démarche n'a jamais été menée par Kabila pour son extradition selon qu'on nous rabâchait qu'il s'agissait d'un congolais « d'origine rwandaise » ? Pourquoi JKK a déjà choisi de gratifier Azarias du Ministère en charge de la décentralisation alors que cela nous renvoie directement à la sémantique de « Likambo ya Mabélé ? ». Pourquoi les Banyamulenge agitent ( à nouveau) le chiffon rouge juste au moment où Félix Tshisekedi veut en finir avec cette tragédie de l' Est qui n' a fait que trop durer ?

Il est à savoir que l'absence de bonne foi et de bonne volonté politique a, pendant longtemps, été à la base de l'insécurité à l'Est de la RDC. Il ne serait pas non plus superflu de parler d'une complicité au regard de la nonchalance et de la faiblesse du leadership politique et militaire sous le règne passé. A mainte occasion, il a été démontré que plusieurs autorités commises à la sécurité dans cette partie de la République étaient devenues des actionnaires, des commissionnaires et des commerçants dans le domaine des minerais, du pétrole et autres, alimentant ainsi cette prédation érigée en mode de vie.

Donnant raison à celui qui disait que la guerre était une occasion pour faire de bonnes affaires, l'usure du temps avait fini par installer une familiarité entre les assaillants et une frange de la population qui trouvait son compte en pérennisant l'instabilité et l'insécurité. C'est tant mieux si la permutation des autorités ainsi que les différentes réformes opérées par le Chef de l'Etat dans le domaine sécuritaire, semblent produire déjà les effets escomptés.

Ironie du sort, ceux qui jetaient honteusement la pierre sur la MONUSCO considérée, dès lors, comme témoin - gênant et / ou bouc émissaire en demandant impérativement son départ, ne faisaient que confirmer ce vieil adage : « Qui veut noyer son chien, l'accuse de rage ».C'est le cas de le dire tant que les tireurs des ficelles et les manipulateurs des consciences savaient à quoi s'en tenir pour poser des actes ignobles de sabotage. Les observateurs les plus perspicaces connaissaient, du reste, leur mode opératoire tant ils ne manquaient pas les moyens financiers pour corrompre même les âmes les plus pures. A l'évidence, ce qu'on pouvait considérer comme l'inaction des forces onusiennes, était en réalité le résultat du manque d'un engagement sérieux de l'acteur principal qu'était le gouvernement congolais qui serait sur un autre agenda.

Coalition - collusion - collision -confusion !

Comme dit dans une analyse précédente, toute crise créée volontairement ou non, dans cette configuration politique, ne fera aucun sou de bénéfice à JKK. Bien au contraire, ses lieutenants, comme organisés dans une collusion, ont, pendant longtemps travaillé pour provoquer une collision, pire une confusion. Mieux valait s'y attendre dans ce monde des félons et des félins. Dire, par exemple, que la RDC est une propriété privée de Joseph Kabila, nous renvoyait à la conception anachronique de Louis 14 : « L'Etat, c'est moi », avec comme intention de nous fabriquer un dictateur en plein 21ème siècle ; et au cœur de plus beaux rêves d'un géant qui tend à se relever après plusieurs années d'une dictature sanguinaire, suivie d'un régime de prédation et de jouissance.

Si l'intelligence est dans la langue qu'on châtie bien pour dire les choses, la sagesse est plutôt à trouver dans le langage utilisé en tenant compte de l'opportunité et de l'intérêt. En plus, évoquer la problématique de l'éligibilité ou non de Joseph Kabila ne relevait pas du bon sens encore moins de la sagesse élémentaire, à défaut d'être tout simplement une preuve éloquente de l'analphabétisme politique de ceux qui voulaient brouiller les cartes et réveiller les chiens qui dormaient.

Il semble aussi que l'intellectuel est celui qui a déjà façonné son intelligence sur des valeurs scientifiques (certes), mais aussi et surtout sur une éthique imprimée sur la probité morale. Dans un contexte politique caractérisé par une coalition problématique et hypothétique, certains trouvaient commode d'inscrire leur intelligence à une démarche de sape dans la seule visée d'obstruer la voie du succès de l'actuel chef de l'Etat.

«Si Félix est au pouvoir, c'est par la volonté de Joseph Kabila, et non par celle de la CENI », telles étaient les balivernes plusieurs fois débitées par la Kabilie. Etant conscients que le pouvoir absolu leur a déjà échappé, ceux qui ont échoué de maintenir JKK au pouvoir doivent se renseigner davantage pour une technique miraculeuse en vue de réaliser l'exploit de l'y reconduire. De ce point de vue, la cause semble déjà perdue. Jean-Marc Kabund qui avait promis de leur apprendre à «traverser le fleuve à la nage», savait aussi à quoi il s'en tenait. Au moment où nous couchons ces lignes, l'UDPS est en retraite dans un coin de la capitale. Pour quelles résolutions ?

A ce stade, il est bien clair que l'ivresse de lait n'est pas une simple figure de style en politique tant elle frise la démence, la délinquance et même l'immoralité. Nos juristes véreux et obnubilés par la partisannerie et le fanatisme, peuvent encore continuer à se déculotter au mépris de l'objectivité scientifique en optant pour l'interprétation erronée des textes de lois. Le comble, c'est qu'ils ignorent que la substance de la politique n'est pas que juridique, mais un mixage de plusieurs sciences où la sociologie politique et la psychologie sociale sont de grands déterminants dans la définition de la légitimité d'un pouvoir.

Déjà, quand la félonie saute aux yeux, nul n'est à l' abri de l'abus de la licence. Pendant la première année d'expérience d'une gouvernance de coalition, Il suffisait d'une seule sortie politique du FCC pour que ça sente le roussi et que tous les démons du régime passé remontent à la surface. Sylvestre Ilu-Ilunkamba, Premier Ministre de son état, avait aussi du mal à se départir de ses couleurs partisanes pour se discipliner en tant qu'Homme d'Etat devant arbitrer impartialement sur de grands dossiers de la République. Comme submergé par une vague d'enchantement, ce professeur d'université ne s'empêchait pas de céder au culte de la personnalité en citant, même dans ses discours officiels, le nom de son chef politique, considérant ainsi que l'actuel Chef de l'Etat n'a pas de préséance sur son Autorité Morale qui, sous l'emprise d'une désinvolture inimaginable, entretient un imbroglio au su et au vu de tout le monde.

Analyste politique-Libre penseur