Sénégal: Pétrole et gaz - Le DG de l'INPG souligne l'importance des ressources humaines

Dakar — Le Sénégal a besoin de ressources humaines de qualité dans le cadre du développement du contenu local de l'industrie pétrolière et gazière, a indiqué jeudi le Directeur Général de l'INPG (Institut National du Pétrole et du Gaz), Aguibou Ba.

"Au niveau du Sénégal, nous avons des ressources humaines qualifiés et disponibles. Il nous manque des ressources humaines certifiées et spécialisées dans le secteur du pétrole et du gaz", a-t-il dit.

Le Directeur Général de l'INPG intervenait dans le cadre des animations scientifiques de l'École Supérieure Polytechnique (ESP) sur le thème : " L'enseignement supérieur face aux metiers du pétrole".

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole et des Energies renouvelables.

"Nous avons eu des découvertes majeures dans ce secteur en 2014 et la majorité des opérateurs sont en préparation pour un début de production en fin 2022 début 2023", a-t-il dit.

Parlant de l'offre de formation dans ce secteur, Aguibou Ba a cité l'INPG, les écoles polytechniques, les universités, les différents instituts supérieurs d'enseignements, "car les domaines du métier sont très variés".

A cela s'ajoutent les centres de formation professionnelle, les écoles privées d'enseignement supérieur et des entreprises spécialisés dans la formation.

"Au niveau de l'INPG, nous voulons garantir une formation de qualité' 'a dit Aguibou Ba.

"Dans les métiers du pétrole et du gaz, on a besoin d'autant de juristes, parce que les contrats se négocient durs, d'autant de fiscalistes, de financiers, d'économistes et dans les moindres détails de la spécialisation de tous ces métiers", a dit le ministre du Pétrole et des Energies renouvelables.