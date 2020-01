Afrique de l'Ouest: Sahel - La recrudescence du terrorisme fait planer le risque d'une crise humanitaire

Alger — La recrudescence des actes terroristes au Sahel fait planer désormais un risque d'une crise humanitaire "multidimensionnelle" dans la région dont les premières victimes seront les enfants et les personnes vulnérables, selon une mise en garde du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef).

"Près de 5 millions d'enfants auront besoin d'une aide humanitaire cette année, contre 4,3 millions en 2019", a précisé l'agence onusienne, faisant observer que cette crise aura un impact dévastateur sur les conditions de survie, l'éducation, la protection et le développement des enfants.

Dans ce sens, l'Unicef indique "que depuis le début de l'année 2019, plus de 670 000 enfants de toute la région ont été forcés de fuir leur foyer en raison des conflits armés et de l'insécurité".L'engagement "par la force" des civils et d'enfants dans les rangs de groupes terroristes "est dorénavant le plus grand danger auquel fera face la région du Sahel", avait alerté au mois de novembre dernier, le commissaire à la paix et à la sécurité auprès de l'Union africaine (UA), Smail Chergui.Dans ce contexte, l'Unicef a plaidé pour l'augmentation d'aides humanitaires destinées aux enfants de la région. "Nous demandons une aide de 208 millions de dollars pour soutenir les opérations sur le terrain, où nous travaillons avec des partenaires dans les domaines de la protection, de l'éducation, de la santé, de la nutrition, et des réseaux hydrauliques et sanitaires", a insisté l'agence dans son dernier communiqué.

Les forces armées dépassées face à la horde terroriste

Les forces armées des pays du Sahel, soutenues notamment par les forces de l'Union africaine, se retrouvent désormais de plus en plus dépassées face aux attaques meurtrières répétitives de groupes terroristes dans la région.Le manque d'aide, voir le désengagement financier de certains pays, a fini par fragiliser les forces armées engagées sur place les contraignant à subir et les pertes humaines et "la perte du terrain".Sur le front, des terroristes ont réattaqué mercredi, le village de Sokolo au Mali qu'ils avaient attaqué dimanche, faisant 20 morts parmi les militaires maliens, ont indiqué des habitants.

Pour faire face à la horde terroriste, le gouvernement malien a annoncé, mercredi, le recrutement de 10 000 hommes pour renforcer la présence des Forces armées maliennes (FAMa) sur l'ensemble du territoire, dans le cadre du nouveau concept opérationnel adopté par le Conseil supérieur de la défense.M. Cissé, qui a effectué une visite dans la région de Gao (Nord) a, également, annoncé le retour très prochain de l'Armée à Labbezanga, à la frontière avec le Niger.L'ONU avait appelé les pays engagés dans la sécurisation du Sahel à respecter leurs engagements en termes de financement.