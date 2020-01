Congo-Kinshasa: Télescopage...

L'inauguration du saut-de-mouton de Kinsuka Pompage par le Chef de l'Etat, prévu ce 30 janvier annoncée en toute solennité et tout ce qu'il y a d'officiel sur les antennes de la radio Top Congo par Vital Kamerhe, son Directeur de cabinet le week-end dernier, n'a tout simplement pas eu lieu.

C'est pour la deuxième fois que la mise en service de cet ouvrage routier est différée. En novembre 2019 déjà, le décor avait été planté pour le même événement que devait présider le Chef de l'Etat en personne. La tribune était montée, le tapis rouge déroulé, et des invités s'installaient progressivement quand, à la dernière minute, le responsable de l'Office des Routes était venu annoncer l'annulation de la cérémonie.

Des témoins avaient affirmé alors que la décision avait été prise après un échange entre ce dernier et un mystérieux visiteur passé sur les lieux et qui n'était pas descendu d'une voiture portant l'immatriculation de la Présidence de la République. En guise d'explication, il avait été évoqué, entre autres, la non-finition des collecteurs et des aires de stationnement, tout comme des marquages au sol n'étaient pas tracés.

Et ce jeudi 30 janvier 2020, en lieu et place de l'inauguration annoncée par Vital Kamerhe, l'on a assisté, en revanche, à la cérémonie d'échange des vœux entre le Président de la République et le corps diplomatique au Palais de la Nation.

L'incident que l'on aurait le tort de qualifier de mineur, pose tout de même la question de l'efficacité des services protocolaires de la Présidence. Les observateurs se demandent s'il était dans le rôle du Directeur de cabinet du Chef de l'Etat d'annoncer un événement sans avoir obtenu en amont, les assurances fermes du service du protocole.

Ces mêmes services ont laissé faire, plusieurs jours durant, des « organisateurs » d'une manifestation de la « société civile » avec en apothéose, un meeting du Chef de l'Etat au stade de Martyrs. Le service de communication de la présidence de la République, en l'occurrence, n'a pas pris la précaution de tempérer par un démenti, les ardeurs ouvertement intéressées de Zacharie Bababaswe, de l'évêque Mukuna et de Christopher Ngoyi.

En termes de protocole au plus haut niveau, la maîtrise de l'agenda du Chef de l'Etat relève de la sécurité nationale et ne doit être soumis aux jeux des improvisations qui désaxent tout, télescopent et bouleversent, à tout bout de champs, le travail de ses invités.