Algérie: Parc "Mosta Land" - Un espace cages en verre pour les tigres noirs d'Afrique et du Bengale

Mostaganem — Le parc de loisirs et zoologique "Mosta Land" de Mostaganem s'est doté récemment d'un espace de cages en verre pour accueillir des lions d'Afrique et des tigres du Bengale, a-t-on appris jeudi auprès de la direction du parc.

La directrice de "Mosta Land", Samia Benmehal, a indiqué que cette première expérience du genre à l'échelle nationale permettra aux visiteurs de voir des animaux sauvages, en particulier des lions et des tigres, au travers des cages en verre et dans un cadre sécurisé.La visite de cette galerie de verre s'effectue, selon M. Benlakhdar, en compagnie de guides, en particulier le vétérinaire qui fournit des informations sur ces animaux dont beaucoup sont nés dans ce parc zoologique et pour un nombre limité de visiteurs.

Parallèlement à cet espace, six autres nouveaux, dont quatre réservés aux familles ont été créés dernièrement à "Mosta Land", en plus d'aires de jeux pour enfants qui sont exploités gratuitement, en attendant un nouveau parc de jeux qui entrera prochainement en service, a indiqué Mme Benmehal.Plusieurs animaux herbivores ont été relâchés dans la zone semi-libre qui se compose de deux espaces d'une superficie totale de quatre hectares permettant à ces espèces de vivre et de se déplacer dans un environnement similaire à leur environnement naturel, a-t-elle fait savoir.

"Mosta Land", qui comprend une aire de jeux pour adultes et enfants et une autre pour les jeux aquatiques (Kharouba Aquaparc), un espace pour les sports mécaniques et un zoo renfermant plus de 100 animaux de 36 espèces, a enregistré une augmentation du nombre de visiteurs depuis son ouverture en juillet 2017 de 610.000 à 1,2 million de visiteurs en 2018 et 1,5 million l'année dernière.