Algérie: Loi de finances 2020 - Mise en exergue à Tissemsilt des nouvelles dispositions fiscales de soutien aux startups

Tissemsilt — Les participants à une journée d'information sur la Loi de finances 2020, organisée jeudi à Tissemsilt, ont mis en exergue les nouvelles dispositions fiscales contenues dans la loi des finances 2020 en soutien aux startups.

Dans son intervention, l'enseignant à l'université de Tissemsilt, Mohamed Bousmaha, a expliqué que la Loi de finances 2020 a adopté de nouvelles mesures sous forme d'incitations fiscales au profit des startups, notamment celles qui activent dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies, à travers des exonérations fiscales sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans le but d'assurer leur pérennité et partant, réaliser un développement économique durable en Algérie à moyen terme.

La loi de finances 2020 garantit, à travers certaines dispositions, une facilitation des procédures fiscales au profit des opérateurs économiques notamment les artisans qui exercent une profession libérale leur permettant d'élargir l'assiette fiscale, a-t-il fait remarquer.

Organisée à l'initiative de la chambre de commerce et de l'industrie "Ouarsenis", la rencontre a vu la présence d'opérateurs économiques et représentants d'instances et entreprises relevant des secteurs du commerce, du travail, de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie et des mines.