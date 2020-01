Algérie: Le FLN dénonce "le Deal du siècle" et le qualifie de revirement contre la légalité internationale

Alger — Le parti du Front de libération nationale (FLN) a dénoncé, jeudi dans un communiqué le "Deal du siècle" qu'il a qualifié de "revirement contre la légalité internationale", appelant "tous les défenseurs de la liberté à travers le Monde à contrer ce plan colonialiste".

Le FLN a exprimé son indignation et son rejet des clauses contenues dans ce qu'il a qualifié de "Deal de la honte" et qui "n'ont d'objectifs que l'anéantissement de toute chance d'instauration d'un Etat palestinien souverain" et le démantèlement des fondements même de la cause palestinienne", ajouté le communiqué.

Le peuple palestinien "est le seul à décider de son avenir à travers sa lutte nationale, son combat et sa résistance héroïques et les sacrifices de ses enfants pour le recouvrement de ses droits légitimes", a soutenu le FLN.

Réitérant "sa solidarité constante et absolue" avec le peuple palestinien, le FLN "s'est dit confiant en la capacité des Palestiniens à faire échouer tout plan, proposition ou accord non basés sur la solution juste et permanente à même d'instaurer un Etat palestinien indépendant et souverain".

Soulignant "l'impératif du resserrement des rangs palestiniens et de l'unification de leur voix", le FLN a relevé "l'importance de la coordination de l'action arabe et internationale commune pour le retrait total des territoires arabes occupés", dans le cadre de la légalité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité y afférentes en vue de "l'établissement de l'Etat palestinien avec Al Qods pour capitale".