Congo-Kinshasa/Maroc: C1 - V.Club joue pour l'honneur ce samedi contre Raja à Casablanca

Bien que déjà éliminée de cette 24ème édition de la Ligue de champions de la Caf, l'AS V.Club de la RD Congo, qui a retrouvé sa confiance, voudrait sortir par la grande porte. Le représentant congolais sera reçu par Raja Club Athlétique du Maroc ce samedi 1er février, au stade Mohamed V, sous le coup de 17h00, heure de Kinshasa, pour le compte de la 6ème et dernière journée de la phase de poules. A en croire la direction de communication de cette équipe, V.Club jouera le tout pour le tout pour sortir avec honneur.

Une délégation de 28 personnes dont 18 joueurs est arrivée jeudi matin à Casablanca. Florent Ibenge et ses hommes se sont entraînés le même jeudi dans l'après-midi après quelques heures de repos.

Troisième au classement avec 4 points, V.Club n'espère plus rien. Il est déjà éliminé de la course malgré son écrasante victoire devant la Jeunesse Sportive de Kabylie (4-1), samedi dernier, au stade des Martyrs, à Kinshasa. Vita va livrer un match sans enjeu, mais il ne se laissera pas faire, rassure sa direction de communication. L'équipe de "Bana Véa" voudrait faire le meilleur résultat possible pour sortir de la Ligue de champions de la CAF par la grande porte.

Ricky Tulengi confirmé dans l'AS V.Club

L'ancien capitaine de DC Motema Pembe, Ricky Tulengi Sindani a officiellement été confirmé dans le rang de l'AS V.Club, après un compromis entre V.Club et le club marocain d'où il a été prêté.

Tulenge Sindani Ricky est même déjà arrive mercredi dans la soirée à Kinshasa. Il fera sans doute ses débuts lors de la première séance d'entraînements de la semaine prochaine. Dans le même registre, V.Club a également bouclé avec le dossier Eric Bokanga qui, lui aussi, est éligible pour cette manche retour de la Linafoot avec les Moscovites.

Eliminé de la Ligue de champions, V.Club voudrait canaliser toutes ses forces à la Linafoot pour sauver sa saison.

Linafoot : Bukavu Dawa s'écroule en dernière minute

D'une compétition à une autre, à la Ligue nationale de football (Linafoot), l'Olympique Club Bukavu Dawa du Sud-Kivu s'est écroulé en dernière minute devant l'AS Nyuki du Nord-Kivu, 2-3, jeudi 30 janvier, au stade de la Concorde de Kadutu, en match avancé de la 24ème journée. Une défaite pourtant évitable pour les Corbeaux du Sud-Kivu qui ont ouvert le score dès l'entame du match par Papy Bizimana (2ème), d'une frappe d'environ 25 mètres.

Les Abeilles de Butembo ont réagi grâce à Robert Mbelu (30ème), qui a bien exploité une action dans son couloir gauche avant de battre le portier adverse d'une frappe à ras-de-sol. La mi-temps intervient sur ce score d'un but partout. A la reprise, Bukavu reprend l'avantage avec ce joli but de Paluku Kayondoyongo (55ème), mais il sera vite trahi par ce but contre son camp de Musasa Mira (62ème).

Alors qu'on jouait les 3 minutes du temps additionnels, Robert Mbelu est revenu à la charge pour le but de la victoire, marquant ainsi son doublé dans ce match.

Par cette victoire, Nyuki totalise 12 points en 17 matches joués. Tandis que Bukavu Dawa reste avec ses 8 points 16 matches livrés.