Congo-Kinshasa: Avec l'appui technique et financier de la FAO - Une structure mise en place pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC

*Démarrés en début de semaine, les travaux de l'atelier portant informations sur les interventions et la politique de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en RDC ont pris fin ce jeudi 30 janvier 2020, au Centre d'accueil Caritas, à Kinshasa. Il était question de la validation du mandat et des attributions du programme national de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle à mettre en place au sein du Ministère de l'Agriculture, avec l'appui technique et financier de la FAO. "Je note avec satisfaction que les objectifs assignés aux présentes assises ont été atteints et je m'en réjouis sincèrement", a déclaré M. Georges Ntumba, Directeur chef de service au Secrétariat Général à l'Agriculture.

Au nom du Secrétaire Général, il remercié le bureau pays de la FAO pour avoir permis de donner corps à l'initiative visant à doter le Ministère de l'Agriculture d'une structure en charge de la coordination multisectorielle des interventions conjointes de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en RDC.

Aux participants, M. Ntumba a adressé ses remerciements pour l'ampleur et la qualité du travail abattu, la disponibilité et l'accompagnement de ceux-ci dans ce processus lancé depuis juillet 2019.

Ces derniers ont reçu des éclaircissements sur la validation des attributions de la nouvelle structure de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, afin d'éviter des chevauchements des tâches avec la structure de sécurité alimentaire et de nutrition du secteur agricole.

Il était nécessaire, en effet, face aux énormes couches d'insécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC, d'apporter une réponse rapide à ces priorités pour la réalisation du Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du Ministère de l'Agriculture. Ce, dans le développement des politiques, programmes, projets et investissements agricoles avec les aspects de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Une demande que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avait jugée convenable, et appuyée de manière financière et technique pour le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du Ministère de l'agriculture concernant le développement des aspects nutritionnels dans les politiques, programmes et projet de développement et investissement agricole.

"Ces aspects ont donc été validés pour permettre de mettre cette structure en place afin qu'elle puisse répondre aux priorités qui se présentent dans notre pays", a souligné M. Liévin Mbantshi, Coordonnateur national du programme d'urgence et d'autosuffisance alimentaire au Ministère de l'Agriculture.

Il a également martelé sur le fait que le gouvernement de la République doit fortement s'impliquer pour lutter contre les poches d'insécurité alimentaire et de la malnutrition qui sont de plus en plus graves. "La RDC ne peut pas décoller économiquement avec un grand pourcentage de personnes vivant dans l'insécurité alimentaire et la malnutrition qui sont incapables de fournir le meilleur d'eux-mêmes", a-t-il laissé entendre, à la clôture des présentes assises.