Congo-Brazzaville: Kamba's Awards - Quatorze films retenus pour la sélection

A une semaine de la soirée des Kamba's Awards, prévue pour le 7 février à l'Institut français du Congo (IFC), le comité d'organisation vient de publier les films à partir desquels le jury définira les nominés mais aussi les lauréats dans chaque catégorie.

L'appel à candidatures aux films, lancé en décembre dernier pour cette cérémonie de récompense des acteurs du cinéma congolais, ciblait uniquement les films (longs et courts métrages, documentaire) sortis en 2019. Parmi les longs métrages retenus figurent « Djiboulou » d'Albe Diaho, « Grave erreur 2 » de Richi Mbebele, « Esprit du prophète » de Rodrigue Ngolo et « Wanted » de Dinel Desouza.Dans la catégorie court métrage, on note : « Bon ou mauvais usage de la bible » d'Adelbert Matondo, « La dernière crise » de Quenc Matt, « L'astuce » de Vicael Bing's, « Po na nini » de Dinel Desouza, « Sexto » de Prince Baloubeta, « Trouble » de Dan Scott et « Un cadeau de l'océan » d'Océanne Foudounx.En outre, « Une pour tous » de Michael Gandho, « Mobembo na kimia » d'Espérance Nsatou et Philippe Edouard ainsi que « Bunguza » d'Akim le négro sont les trois documentaires retenus.

Il faut croire qu'au vu de ce palmarès, 2019 a été assez fructueuse pour le cinéma congolais qui non seulement a produit considérablement mais aussi a participé et remporté des prix sur le continent. «Nous pouvons, tant soit peu, nous féliciter du dynamisme auquel font preuve les cinéastes congolais. En dépit des budgets financiers colossaux, ils se battent et produisent des œuvres de qualité car, avant toute chose, ils sont passionnés de cinéma. Et les Kamba's Awards est une façon pour nous de leur pousser de l'avant en les motivant à ne pas abdiquer jusqu'à ce qu'arrive, véritablement, cette heure de gloire du cinéma congolais », nous ont confié les organisateurs.

Avec un jury national et international rigoureux, la deuxième édition des Kamba's Awards présente douze catégories de distinction : prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur premier rôle ; prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur second rôle ; prix de la révélation féminine et de la révélation masculine ; prix du meilleur film long métrage ; prix du meilleur film court métrage ; prix du meilleur film documentaire ; prix du meilleur réalisateur; prix du meilleur scénario et enfin le prix d'honneur.

Le Rwanda, pays à l'honneur de la 2e édition

En vue de rendre plus visibles les Kamba's Awards et d'ouvrir l'événement aux autres pays et cinéastes africains, le comité d'organisation a décidé de mettre chaque année un pays du continent à l'honneur, dont le premier est le Rwanda.

A cet effet, le film « The mercy of the jungle » du scénariste, réalisateur et producteur rwandais, Joël Karekezi, sera le film à l'honneur de cette deuxième édition des Kamba's Awards. Il sera projeté en soirée le 6 février à l'IFC, en présence de son réalisateur qui a remporté, l'an dernier, l'étalon d'or de la 26e édition du Festival panafricain du film et de la télévision de Ouagadougou. L'entrée est libre.