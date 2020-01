Congo-Brazzaville: Prendre des résolutions vertes pour la planète

En ce début d'année, c'est le moment idéal pour se remettre en question et penser à prendre des résolutions pour garder l'environnement sain autour de nous. Les habitudes de consommation pour répondre à nos besoins et vivre selon nos aspirations augmentent de façon exponentielle pour certains. Pourtant, de nombreuses personnes n'ont toujours pas assez pour survivre.

Cela devrait nous pousser à réfléchir à comment vivre mieux et plus légèrement afin de réduire l'impact de l'humain sur le dérèglement climatique. Pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle année pour redéfinir ce que nous voulons de la vie. Réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous, à ce que nous voulons vraiment et à ce dont nous avons besoin.

Pensons aux moments vécus, au fait d'être proche de notre famille et de nos amis, et à l'achat de produits qui contribuent à ces objectifs et qui peuvent durer plus longtemps, être utilisés plusieurs fois ou améliorer le bien-être de chacun. A travers la planète de jeunes entrepreneurs montrent la voie. Inspirés par la créativité et les ressources disponibles, ils créent de nouveaux modèles commerciaux pour changer le monde.

Réfléchir à ce que l'on achète

Soyons conscient de ce qu'on achète. Soyons conscient de la façon dont nos achats ont été manufacturés et de l'endroit où ils ont été produits en étudiant les chaînes d'approvisionnement. Si vous n'êtes pas sûr, demandez d'où proviennent vos aliments. Si on vous sert des couverts en plastique inutiles alors que des options lavables peuvent être disponibles, discutez-en. Demandez des options en papier et ne prenez pas ce couvercle en plastique pour votre café à emporter.

Ce sont des petites choses que chacun de nous peut faire. Mais il est parfois difficile de garder le fil. L'application Evocco, fondée par le jeune champion Hugh Weldon, peut aider. Cette application a pour but d'informer l'utilisateur sur l'impact environnemental de ses achats alimentaires. Prenez une photo de votre reçu d'achat de nourriture pour recevoir instantanément des informations sur l'impact environnemental de vos achats.

Faire attention à la mode éphémère, choisir la durabilité

L'industrie de la mode génère 20 % des eaux usées mondiales et 10 % des émissions mondiales de carbone. C'est plus que tous les vols internationaux et le transport maritime réunis. Chaque seconde, l'équivalent d'un camion à ordures de textiles est mis en décharge ou brûlé. Si rien ne change, d'ici 2050, l'industrie de la mode consommera un quart du budget mondial du carbone.

Utiliser des produits de soins personnels sans plastique

Chaque année, on estime que huit millions de tonnes de plastique se retrouvent dans l'océan. Saviez-vous que les produits de soins personnels sont une source importante de microplastiques ? Leurs rejets sont emportés dans l'océan par le biais de nos salles de bain. En 2020, cherchez des produits sans plastique pour vous nettoyer le visage, ainsi que des crèmes de jour, du maquillage, du déodorant, des shampooings et d'autres produits de soins sans plastique. Il existe de nombreuses solutions de remplacement écologiques durables aux produits traditionnels pollués par le plastique.

Apporter son propre sac réutilisable quand on va faire les courses

De nombreux magasins et supermarchés fournissent à leurs clients des sacs en plastique à usage unique pour transporter leurs marchandises. Cependant, ces sacs finissent par nuire à l'environnement, et sont une source majeure de pollution plastique. En apportant votre propre sac, vous diminuez vos déchets plastiques.

Le jeune innovateur Alhaji Siraji Bah a trouvé sa propre façon de lutter contre les sacs en plastique à usage unique. Il crée des sacs en papier biodégradables et écologiques à partir de feuilles de bananier pour lutter contre la pollution du plastique. Il a produit plus de 250.000 sacs écologiques.

Apporter ses couverts et sa gourde en voyage

Que vous prenez un repas au restaurant ou que vous vous fassiez livrer, on vous donnera probablement des couverts jetables. Dans le monde entier, un million de bouteilles en plastique sont achetées chaque minute, tandis que jusqu'à 5 trillions de sacs en plastique à usage unique sont utilisés chaque année dans le monde.Une solution simple consiste à refuser les couverts et les bouteilles en plastique lorsque vous déjeunez ou dînez à l'extérieur ou que vous voyagez. Préparez une pochette contenant vos couverts et votre bouteille d'eau lorsque vous voyagez ou que vous savez que vous allez manger et boire sur la route. Si chacun posait ces simples gestes au quotidien, cela permettrait de réduire considérablement l'impact du changement climatique dans nos sociétés et dans nos vies.