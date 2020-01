Congo-Kinshasa: Mise en place de l'ASBL "CADI" - Michel Mushila Muko installe les membres-cadres de l'Assemblée générale

L'Association sans but Lucratif dénommée : «Centre d'aide pour le développement intégral», CADI en sigle, par l'entremise de son Président, le Docteur Michel Mushila, a procédé de manière officielle et solennelle à l'installation de son équipe d'animation.

En effet, le président de cette ASBL a présenté au cours de la première assemblée générale, les différents membres-cadres de CADI, tout en insistant sur le travail noble qui les attend. Cette structure nouvellement mise sur pied, a pour but de mettre en œuvre des stratégies appropriées afin d'apporter des solutions qui visent le développement communautaire à travers des études, des formations et de promotion des actions socio- économiques et culturelles, capables de modifier positivement les comportements des personnes cibles.

D'après ses animateurs, "le Centre d'aide pour le développement intégral" est une association qui a une compétence territoriale du faite qu'elle fonctionne à temps plein sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. Mais aussi, en cas de nécessité, elle peut fonctionner au-delà de limite territoriale de prédilection. Profitant de cette méga cérémonie, le Président du CADI, Docteur Mushila Muko Michel a présenté les membres- animateurs de cette ASBL, en leur rappelant leurs droits ainsi que leurs devoirs.

«Jusqu'à présent, cette association a officiellement quatre membres ayant une fonction d'animateurs. On peut citer : le Coordonnateur José Mutualé Kalenga ; l'administratrice Docteur Immaculée Samba Ekodi ainsi que le conseiller en matière juridique Luedi Yamukile Glody». Et de renchérir : "Nous prêchons tout d'abord l'amour du travail, la volonté de tenir le plus loin possible pour la réussite de nos objectifs assignés".

Dans cette foulée, le responsable numéro Un de cette ONG, Docteur Michel Mushila Muko a sollicité l'implication du Gouvernement congolais par le biais de ses différents ministères pour apporter main forte à la matérialisation de leurs différents projets. «Pour le moment, nous fonctionnons avec les moyens de bord. Sur ce, nous demandons ouvertement l'appui du Gouvernement national pour nous accompagner en vue de matérialiser nos différents projets qui seront axés sur le développement communautaire», a martelé le président de CADI-ONG.

Cette ONG se situe sur l'avenue Bosoko numéro 8, dans la commune de Ngaliema, derrière Eléphant Chanimental. La porte d'adhésion des membres participants du CADI-ONG reste grandement ouverte pour ceux qui veulent devenir membres. Cette association sans but lucratif "CADI" a été créée depuis le 31 décembre 2018, dans la ville-Province de Kinshasa.