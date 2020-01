Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi / Corps diplomatique - 2020 décolle sous de nouveaux auspices

*Le Président de la République, Félix Tshisekedi a présidé, le jeudi 30 janvier la cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo.

La cérémonie s'est déroulée dans un cadre chargée d'histoire ; le Palais de la Nation, lieu de la déclaration d'indépendance du Congo, il y aura bientôt 60 ans (le 30 juin).

C'est la deuxième fois, depuis son accession à la présidence de la République le 24 janvier 2019 que Félix Tshisekedi se plie au même exercice, après la même cérémonie organisée à la Cité de l'Union africaine le 15 février 2019, moins d'un mois après son investiture.

A l'époque, le Chef de l'Etat s'était engagé à sortir le pays de l'isolement diplomatique, après la brouille du régime de Joseph Kabila avec la Belgique, les Etats-Unis et l'Union européenne.

Ils étaient au total 128 diplomates dont 57 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires et plusieurs chargés d'affaires et les chefs des missions des organisations internationales et des agences du système des Nations-Unies.

Répondant au doyen du corps diplomatique qui a encouragé les efforts entrepris par Félix Tshisekedi dans la normalisation des relations avec les pays voisins, en particulier, et la communauté internationale, en général, le Président de la République a confirmé que ses tournées à l'étranger sont destinées à briser l'isolement diplomatique dans lequel se trouvait la RD. Congo et améliorer les relations avec l'Afrique et la communauté internationale.

Pour lui, la RDC est fière d'avoir repris sa place dans le concert des nations, tout en invitant à cette occasion, l'implication encore plus accrue de la communauté internationale en vue de l'éradication de la maladie à virus Ebola qui sévit dans l'Est du pays.