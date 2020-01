Congo-Kinshasa: L'Udps dit «non» aux peaux de bananes sur le chemin de Félix Tshisekedi

Un bilan satisfaisant durant la première année de Félix Tshisekedi au pouvoir est d'emblée ce qui ressort du rapport établi par l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Ce, lors de la clôture, jeudi 30 janvier 2020 au centre Nganda, de la retraite ouverte mardi 28 janvier, sur l'évaluation de l'an 1 de la gestion du pays par ce cinquième Président de la République.

Tout en notant que d'innombrables défis restent à relever, ce parti politique insiste principalement sur l'efficacité des membres du Gouvernement. A cet effet, l'Udps met-il en garde les membres du cabinet du Chef de l'Etat qui s'évertueraient dans la corruption ou encore le détournement. Occasion faisant le larron, il rappelle qu'aucune alliance ni arrangement ne peut remplacer le bonheur du peuple congolais.

Déjà, du nombre des actions louables réalisées par le Chef de l'Etat depuis son accession au pouvoir, l'Udps cite, entre autres, la décrispation politique, la gratuité de l'enseignement, l'installation du quartier général avancé des Fardc à Beni, l'amélioration des relations diplomatiques avec plusieurs pays, etc.

Toutefois, il a été noté dans ledit rapport que le régime actuel doit se battre pour stabiliser le cadre macroéconomique, favoriser les réformes de la justice, de l'armée et des forces de sécurité, consolider la paix, dépolitiser l'administration publique, etc. «Ainsi, pour relever tous ces défis, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit compter sur l'appui dont il bénéficie de la population, mais aussi et surtout sur l'efficacité de son cabinet et du Gouvernement. Au sujet du cabinet du Chef de l'Etat, l'Udps met en garde les membres du cabinet qui se compromettraient dans l'exercice de leurs fonctions par les actes de corruption, de détournement... », déclare-t-il.

Face aux multiples soubresauts qui ont régenté et ne cessent d'ailleurs de régenter le gotha politique congolais, principalement la coalition FCC-CACH, ce parti politique cher à l'illustre Etienne Tshisekedi wa Mulumba s'insurge mordicus contre des différentes déclarations qui sèment, de plus en plus, la zizanie, aux fins de déranger la bonne mine des institutions du pays.

« L'Udps dénonce le comportement peu responsable de certains acteurs politiques qui se livrent à des déclarations de nature à énerver la population et à semer des tensions dans l'intention de perturber la sureté des institutions et la paix. L'Udps qui a comme leitmotiv le peuple d'abord relève que le moment des courbettes à un individu au détriment des intérêts de la population est révolu », souligne cette formation politique.

Dans le même rapport, il rappelle que les résultats satisfaisants dans le cadre de la coalition au pouvoir ne peuvent advenir que si les différents membres travaillent dans la transparence, la sincérité, le respect mutuel et l'honnêteté. A en croire cette fille aînée de l'opposition devenue épouse du pouvoir, la grandeur de l'esprit de Félix Tshisekedi qui a accepté de diriger dans l'esprit de la coalition n'est aucunement à considérer comme une faiblesse.

« La coalition au pouvoir ne peut donner des résultats satisfaisants que lorsque les membres travaillent dans la transparence, la sincérité, le respect mutuel et l'honnêteté. La grandeur de l'esprit du Président de la République de travailler en coalition traduit sa volonté de promouvoir l'esprit de tolérance, de paix, de stabilité, de sécurité... pour le développement socioéconomique du pays. Mais cette grandeur de l'esprit ne peut pas être considérée comme une faiblesse », lance-t-il.

Du point de vue interne, l'appel a été dûment lancé à la hiérarchie du parti afin d'organiser des séances de renforcement des capacités, spécialement en faveur des communicateurs. Question de mieux vendre et accompagner les actions du Président de la République Félix Tshisekedi, fils sorti des entrailles politiques de l'Udps.