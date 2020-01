Madagascar: Technologie - Une nouvelle application exposant les offres touristiques

Présentée hier au ministère du Tourisme, des transports et de la météorologie à Anosy, l'application « The real Madagascar » rend accessibles toutes les offres touristiques à partir d'un smartphone. « Après avoir téléchargé et installé l'application, les informations sont disponibles en temps réel et se renouvellent. Pour s'enregistrer, le référencement coûte 33 000 Ariary », affirme Ritsy Andriamanantsoa, gérant d'Aiolos SARL, en charge de la conception et de la gestion de l'application. Les voyageurs, les touristes et les opérateurs trouvent leurs activités facilitées grâce à l'application « The real Madagascar ».

Celle-ci constitue un outil de voyage où sont déjà enregistrés mille cinq cents points d'intérêts. Ces derniers que sont les hôtels, restaurants, endroits et services sont à jour dans l'application. Maurice, l'île de la Réunion ainsi que la France disposent déjà d'un tel outil digital. Pour le ministère responsable, la mise au point de l'application permet de faciliter l'adaptation du touriste au milieu où il se trouve en raison des contacts repérables et disponibles à travers l'application.

D'après toujours Ritsy Andriamanantsoa par rapport à l'application The real Madagascar, « Mises à part ses fonctionnalités qui permettent de retrouver les points d'intérêt habituels et les points d'intérêts d'ordre plus pratiques, elle répond surtout à l'enjeu sécuritaire. En effet, la localisation du poste de gendarmerie et du chef de poste le plus proche est mise à la disposition de l'utilisateur en prenant compte de sa localisation GPS ».

Garages, boutiques artisanales, banques ainsi que deux cents bureaux de la gendarmerie sont retrouvables sur l'application The Real Madagascar. Le ministre Joël Randriamandranto encourage l'initiative et y trouve « un moyen pour attirer les touristes toujours en quête d'informations précises, réelles, à jour et crédibles. Une nouvelle fiche d'embarquement dans les aéroports sera élaborée et permettra aux touristes de se retrouver rapidement dans l'application The real Madagascar en scannant le QR Code y afférant lequel sera visible sur la fiche ».