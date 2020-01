Congo-Kinshasa: Beni - Les morts s'entassent

Dans toute la contrée de Beni, c'est encore la pitié et la consternation. Le sang et les larmes continuent de couler à foison à la suite des atrocités imposées aux populations civiles en dépit des efforts mis en œuvre pour y restaurer la paix. Les habitants voient mal leur espoir de revivre la paix s'éloigner de plus en plus.

En 48 heures seulement, au moins 62 autres Congolais viennent d'accroitre le nombre des milliers des victimes de l'insécurité qui a duré plus de 5 ans dans la région.

Ces derniers ont péri au cours d'au moins 5 attaques successives lancées contre les paisibles citoyens agriculteurs sans défense. Pour les populations de Beni, il s'agit ni plus ni moins d'une hécatombe que la Communauté internationale feint de ne pas voir.

Un tableau sombre

Le territoire de Beni a été confronté à une série des massacres des ADF dans les 48 dernières heures. En effet, depuis la nuit de mardi 28 à l'après-midi de ce jeudi 30 janvier, c'est au moins 62 civils qui viennent de périr par la main des djihadistes qui les ont massacrés au cours de leurs incursions.

La nuit du mardi au mercredi 29 janvier, entre 20h et 5h30, ces islamistes ont investi les villages de Manzengi/ Mebundu et Mayabalo en groupement des Batangi-Mbau dans le secteur de Beni-Mbau, entre 16 et 18 km à l'Ouest d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Là, ils y ont massacré au moins 38 civils et blessé 6 autres.

Le matin du mercredi 29 janvier, un autre groupe d'ADF a effectué un raid à Bunake, à 3 km à l'Est du village d'Eringeti. C'était entre 6h30 et 7h20 qu'ils ont opéré.

Puis, ils ont tenté d'attaquer une position FARDC, avant d'être repoussés. Dans leur fuite, ces inciviques ont tué par balle le pasteur Yese Ngulongo, responsable de l'Eglise anglicane de la place. Les terroristes ont également donné la mort à deux femmes qui ont été retrouvées dans leurs champs.

Le matin du jeudi 30 janvier 2020, les ADF ont massacré 3 civils à Mulolya, à 8 km à l'Ouest d'Oicha. Il s'agissait de paysans qui se rendaient dans leurs champs pour y presser les noix de palmes en vue de se faire de l'huile de cuisine.

Dans l'après-midi du même jeudi 30 janvier, vers 13h, les mêmes terroristes ont pris d'assaut le village de Mantumbi à 18km de Mbau. Ils y ont massacré au moins 11 civils. Non loin, à Aveyi, ils ont tué un autre civil.

Vers 15h du même jeudi, les rebelles ont fait une autre incursion à Mamove où ils ont massacré au moins 6 personnes dont 3 femmes et un enfant. Et entre autres dégâts, les assaillants y ont incendié 3 habitations avant de se retrancher dans la brousse.

Une autre attaque a visé, la nuit du jeudi à ce vendredi 31 janvier, la localité de Mbau. Mais l'armée a repoussé l'ennemi pour limiter les dégâts. Aucun mort n'est jusque-là à déplorer, selon les forces qui indiquent cependant que la fouille est en cours.

Selon l'ONGDH Centre d'Etude pour la Promotion de la Paix, la Démocratie et les Droits de l'Homme, (CEPADHO), qui dresse ces statistiques, ces nouveaux massacres portent à au moins 318, le nombre des civils tués par les islamistes ADF en représailles aux offensives de grande envergure lancées contre eux par les FARDC depuis le 30 octobre 2019. Ce qui représente, selon elle, une moyenne de 106 civils massacrés par mois, soit 3 chaque jour.

Tout en soutenant l'armée dans ses efforts de rétablir la paix, l'ONGDH demande au commandant du secteur opérationnel Sukola1 à considérer la sécurisation des villages et agglomérations comme un axe à part entière sur lequel il faut veiller pour limiter les exactions des terroristes. Il appelle en outre les FARDC à se déployer et à nettoyer de fond à comble la partie ouest de la route nationale no 4 où les rebelles ont accentué leurs actes de représailles.