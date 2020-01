Madagascar: Football Pro League - Un choc au sommet Adema - COSFA !

La reprise des matches de Pro League offre ce samedi une belle bagarre entre le COSFA, l'actuel 2e au classement, et le champion d'Analamanga AS Adema. C'est dire la qualité de ce choc qui reste un des matches phares de cette 10e journée.

L'AS Adema saura-t-elle réagir face au COSFA pour retrouver toute son efficacité ? C'est toute la question pour cette rencontre, on le sait, indécise. Ndimby et les militaires bénéficient pour l'instant d'un léger avantage mais on s'attend à voir à une belle réaction des gars d'Ivato qui ont montré jusqu'ici, une certaine régularité ou une régularité certaine.Zanakala new look. L'autre bataille puisque toute aussi indécise, mettra aux prises au Stadium de Barikadimy dimanche le Club M Mananara et le Zanakala de Fianarantsoa.

On aura un œil sur ce Zanakala nouvelle version, après un sérieux coup de lifting, puisque l'écrasante majorité du groupe a désormais moins de 20 ans. Les supposés grands, tels Elliot ou Berajo qui faisaient partie de l'équipe nationale de la CHAN en Namibie, sont désormais relégués au second rang selon les explications de l'entraîneur Dera car apparemment, les deux hommes ont d'autres chats à fouetter.Mais devant son public, enfin presque, le Club M tentera dimanche, de gagner les trois points de la victoire nécessaires à sa survie.Limiter les dégâts. Ampasambazaha, on verra le match entre le FC Ilakaka et le JET Mada, ou plutôt ce qu'il en reste car le club a pris de nouvelles décisions dont la mise à l'écart de l'entraîneur Roro Rakotondrabe.

L'autre bataille en vue est cette affiche entre Elgeco Plus et la CNaPS Sport, dimanche au By Pass. Un retour scruté par tous les férus du football sinon le match de rachat pour Elgeco Plus qui a perdu sur tapis vert contre Fosa Juniors.Un Fosa Juniors qui partira encore avec la faveur des pronostics dimanche, dans son antre à Mahajanga et face au Tia Kitra qui viendra pour limiter les dégâts.L'Ajesaia et le 3FB seront aussi face à face, samedi à Vontovorona où les protégés de Jasmina Ravelonarivo tenteront de confirmer leur place de leader. Mais sait-on jamais car le 3FB a déjà montré qu'il est capable de perturber la vie de certaines grosses cylindrées.