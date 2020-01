Madagascar: Elgeco Plus signe un contrat avec la marque Macron

Les joueurs et le staff de l'Elgeco Plus avec la nouvelle marque « Macron ».

Comme annonçait le président de l'Elgeco Plus, Alfred Andriamanampisoa lors de la présentation des vœux le 12 janvier dernier, le club s'engagerait avec la marque Macron, qui s'est réalisée quelques jours après. En effet, ce grand club d'Analamanga a présenté officiellement devant la presse hier, à l'Elgeco Stadium Bypass, ses équipements tout neufs, tels que les maillots de compétitions, les tenues de parade des joueurs et des coachs, les ballons, etc, dont le nouveau fournisseur est la marque italienne « Macron ». Cependant, les Dino , Johnny et ses camarades porteront pour la première fois ces maillots ce dimanche, à l'occasion de la dixième journée de l'Orange Pro League durant laquelle ils s'opposeront à la Cnaps Sport dans leur stade.

« Nous sommes fiers de porter cette nouvelle tenue qui est un peu spécifique et indéchirable. Ainsi, je souhaite que l'Elgeco Plus puisse trouver un bon résultat en étant ambassadeur de cette marque. Nous visons d'ailleurs d'aller loin sur les compétitions nationales et internationales. Notre objectif principal dès le début de la saison, est d'aller jusqu'au quart de finale de la coupe de la Confédération Africaine de football », a déclaré Yves Julmond Rakotondranivo, vice-président du club. La collaboration entre les deux entités durera un an, mais cela pourrait être encore renouvelée.