Madagascar: Coopération Madagascar - Inde - Débarquement d'un navire transportant des vivres à Antsiranana

Un navire indien transportant des vivres - notamment du riz et de l'eau minérale, des équipements médicaux et des couvertures, ainsi que des médicaments - a débarqué au port d'Antsiranana hier matin. « Cette cargaison est destinée aux populations victimes du cataclysme naturel dans diverses régions de la Grande île.

En effet, le gouvernement indien veut apporter son aide à ces sinistrés », a déclaré l'Ambassadeur de l'Inde à Madagascar, SEM Abhay Kumar, lors d'une conférence de presse hier dans ses locaux à Tsaralalàna.

Equipe médicale. En outre, « 60 marins indiens sont à bord de ce bateau. Ils sont expérimentés en matière de secourisme. D'ailleurs, six petits bateaux et des petites embarcations gonflables à bord de ce navire seront mobilisés pour sillonner les zones touchées par les inondations. Une équipe médicale s'y déplacera en même temps afin de prendre soin des victimes. Cette action entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre Madagascar et l'Inde », a-t-il enchaîné. Une coopération qui s'étend sur plusieurs secteurs dont entre autres, l'agriculture, l'éducation, la santé et la culture. Parlant du secteur agricole, le gouvernement indien vient d'allouer une ligne de crédit de 80 millions USD destinée au développement rural, notamment dans le domaine de la transformation alimentaire et de l'irrigation.

Conventions de partenariat. Au niveau du secteur de la santé, le gouvernement indien vient de doter l'hôpital HJRA d'une machine de radiothérapie servant à diagnostiquer et traiter le cancer. « Cette machine est maintenant fonctionnelle et sera bientôt inaugurée. Et tout récemment, une donation de 100 000 livres sterling a été offerte au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et bien d'autres conventions de partenariat seront bientôt signées entre Madagascar et l'Inde. En somme, notre gouvernement veut apporter son soutien à l'Etat malgache dans la réalisation de l'émergence de Madagascar », a conclu l'Ambassadeur indien Abhay Kumar.