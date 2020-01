Madagascar: Pancrace - La Commission et le GFC main dans la main

Les membres de la la Commission Malgache de Pancrace et Submission (CMPS).La présentation officielle du championnat de Madagascar de pancrace qui aura lieu ce dimanche au gymnase couvert d'Ankorondrano, s'est tenue hier à La Villa Paname Ivandry.

Cependant, la Commission malgache de pancrace et submission (CMPS) s'associe avec le Global Fighting Championship pour le bon déroulement de ce sommet national. Ce dernier est d'ailleurs le spécialiste de l'organisation des combats et celui qui rend l'événement plus professionnel. Et cela était déjà prouvé lors de sa collaboration avec la Fédération Malgache de Kempo et MMA (Mixed Martial Arts) dirigée par Parfait Rakotonindriana.

«Je ne fais pas de politique, ce que je recherche c'est de faire monter le niveau technique des combattants à Madagascar car cela s'annonce déjà bien, et leur savoir-faire est encourageant. D'ailleurs, tout ce qui est sport de combat me plaît et je serai disponible pour tous les dirigeants.», souligne Guillaume Tissut, représentant du GFC. Après tout, le partenariat entre les deux parties va durer car après ce championnat de Madagascar, une rencontre internationale se déroulera à Madagascar, avec la participation de nombreux pays, tels que le Gabon, le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Angleterre et la Réunion. « C'est toujours grâce au GFC et aux partenaires du pancrace malgache que nous pouvons mener ce défi et de recevoir ce combat international. On les remercie de la confiance qu'ils ont envers la Commission. Du coup, nous continuons à demander le soutien d'autres entreprises et le coup de main du ministère de la Jeunesse et des Sports pour permettre à cette discipline de se développer et de s'étendre. », a ajouté Eric Lalaina Randriamanantena, secrétaire général de la CMPS.

Entre autres, en ce qui concerne le combat de dimanche, les techniciens sont déterminés à appliquer les règlements. Puisque ce sera aussi l'occasion de détection des meilleurs combattants qui pourraient représenter la Grande Île au tournoi international Challenge de l'océan Indien à La Réunion fin février. Par conséquent, ce seraient les règlements de La Fédération Française de Kickboxing, Muaythaï et Disciplines associées (FFKMDA), reconnus à l'international seront appliqués pendant la compétition. Cependant, le combat de classe B durera cinq minutes et un seul round, tandis que 5 minutes x 2 pour le combat de classe A. Sur un autre sujet, la formation des combattants de Vangaindrano et Fianarantsoa fait partie de ses réalisations pour cette saison. L'objectif est de toucher tous les comités dans toute l'Île et non seulement celui d'Analamanga, selon les explications