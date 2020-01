Madagascar: Arivonimano - La foule réclame le lynchage de deux suspects

Une foule tumultueuse est venue au commissariat d'Arivonimamo réclamer les têtes de deux hommes enquêtés pour traite humaine, hier. Le pire a été évité de justesse.

Attroupement au commissariat d'Arivonimamo. Le fokonolona s'y est rendu pour désigner deux suspects, âgés de 26 et 51 ans, à la vindicte populaire, hier vers 11h. La gendarmerie, le maire et le procureur s'y sont diligentés pour le calmer et aider la police à maîtriser la situation.

Une rumeur sur un vol d'enfant accusant les deux individus a mis cette grande partie de la population hors de ses gonds. Or, il s'agit d'une traite humaine pour laquelle ils ont été interpellés, retenus et mis en examen au bureau de la police. Cette dernière, accompagnée de leur informateur, les a piégés dans le fokontany de Mangatany, au PK41, sur la RN1, vers 9h30. Ayant appris leur arrestation, de nombreux habitants, ignorant le véritable motif du coup de filet, se sont rués vers la poste pour chercher à les tuer de suite.

« Nous, autorité, nous sommes efforcés d'éclairer l'opinion publique, de tempérer ces gens puisqu'on est au cœur de l'enquête. La présomption d'innocence a toujours sa place, jusqu'ici, et nul n'a encore le droit de juger ces suspects à ce stade. Ils seront traduits au Parquet au plus tard demain (ndlr : ce jour). A cette heure-ci, (ndlr : hier à 14h), il n'y a plus personne devant le commissariat », explique Manoa Vincent de Paul Randrianarisoa, maire de la commune urbaine d'Arivonimamo, au téléphone.

Blessé

« Pour le moment, je ne peux pas confirmer si ces présumés trafiquants de personne conduisaient un 4×4 où pas, comme on peut l'entendre à travers la rumeur. L'enquête en déterminera plus. Seulement, l'un d'eux a été blessé, lors de la tentative de vindicte, et soigné à l'hôpital. Il parle déjà très bien », souligne l'édile.

« Cette affaire est une traite de personne. C'était la propre compagne de l'un de ces incriminés qui en était victime. Ils voulaient la vendre à un prix énorme. Quoi qu'il en soit, on est entièrement dans notre enquête pour savoir si cette femme serait vraiment à vendre ou à envoyer à l'étranger », indique la police.

« Nous sommes en passe de retrouver le cerveau de cet acte, puisqu'ils agissent en réseau. La foule a, de son côté, réclamé qu'on fasse sortir les deux premiers arrêtés pour être exécutés. Aussitôt, nous avons avisé les différentes autorités et la gendarmerie. Puis, on a temporairement fermé le commissariat. Nous avons promis au fokonolona que celui qui commet un crime ne sera pas épargné, mais laissons d'abord les enquêteurs faire leur travail », rapporte-t-elle.